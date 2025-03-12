卡位輝達 GTC 聯鈞觸漲停領軍矽光子大漲 但這檔獨憔悴

輝達（NVIDIA）預計美西時間3月17日至21日將在美國加州聖荷西舉行年度GTC大會，預期將發表GB300伺服器等新產品， 連日來吸引買盤進場卡位相關供應鏈族群，矽光子股近月來下跌，12日由聯鈞（3450）領軍反攻，股價開高後一度亮燈衝上漲停272.5元，盤中大漲逾9%，上詮（3363）、光聖（6442）、華星光（4979）、聯光通（4903）、環宇-KY（4991）等大漲逾半根停板，但IET-KY（4971）卻是重挫表現。

輝達今年GTC大會主題為「AI的未來由此開啟」，預期將分享NVIDIA的加速運算平台如何推動人工智慧、數位孿生、雲端和永續運算的下一波浪潮，執行長黃仁勳將在台灣時間19日凌晨1時發表GTC主題演講，市場預料黃仁勳將親自發表新一代GB300 AI晶片，是今年GTC的一大亮點，市場聚焦GB300、CPO交換器、Rubin NVL288等最新設計，這次大會預估約有2.5萬人現場參與，另有30萬人線上參加。

GTC大會吸引市場關注，包括機器人、水冷供應鏈、電池備援電力模組（BBU）、矽光子族群等都有資金提早卡位的情況出現，推升相關族群的股價表現；矽光子股近月來出現回檔修正，多檔個股的跌幅超過2成甚至3成，12日則是由聯鈞領軍上漲。

聯鈞早盤以254.5元開高後一度衝達漲停272.5元，盤中漲幅逾9%；上詮也是大漲表態，早盤以257元開高後一度拉升至270元，盤中漲幅逾8%；光聖、華星光、聯光通、環宇-KY等盤中上漲逾6%，波若威、全新、創威等也大漲；不過，IET-KY續強，一度重挫至跌停120元，盤中跌幅逾7%。