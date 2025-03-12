快訊

「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

陪飼主看電視測智商！拉拉「狂舔2D餡餅」口水沾滿螢幕她傻眼：這麼餓？

隱藏優惠！用「1款信用卡」買星巴克半價 網驚呼：現在才知道

資服股跟著護國神山衝 華經創新高、零壹放量攻

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股權王台積電（2330）回神力返千關，電子族群群起呼應，拉抬大盤一舉收復年線，而資服族群悶了4天後也一掃頹勢，由零壹（3029）、華經（2468）、驊宏資（6148）、國眾（5410）等績優生打前鋒反攻，合力將類股漲幅拱上前三名。

華經3月以來股價累積漲幅達2成以上，早盤觸及45.8元、寫下歷史新高後，仍有望震盪向上，成交量穩居資服第一且位列台股前段班。經113年每股盈餘0.96元，擬配息0.9元，以11日收盤價42.8元計算，殖息率約2.1%。2月營收2.36億元，月減17.24%、年增40.49%；前二月營收5.23億元，年增47.07%。

此外，半導體通路商大聯大（3702）近日以每股現金25元公開收購華經普通股、上限51%股權，主要著眼於增加策略聯盟夥伴，以延伸資通訊供應鏈的服務範疇，並期望對雙方公司財務、業務及股東權益帶來正面助益，也提供股價上漲動能。

另，零壹受惠營收成長動能強勁，加上下方季線呈現上揚，早盤放量強彈逾9%，一舉躍過5日線、月線，成交量也放大至逾萬張，扮演資服多頭大前鋒。零壹2月營收27.81億元，年增125.76％；前二月營收49.24億元，年增92.54％，成長動能強勁。籌碼面上外資已連2買，統計3月以來三大法人買超1,126張，包括外資買超972張、投信買超141張、自營商買超13張。

零壹為輝達（NVIDIA）在台最大代理商，以代理銷售方式進行合作，並提供技術支援，也是VMware台灣唯一代理商，法人看好，零壹今年將持續受惠市場對輝達GPU的強勁需求，及VMware轉向訂閱制帶動營收成長。

分析師表示，資服股在去年曾出現一波漲勢，主要受惠美國的資安大廠股價創高帶動，加上AI發展蓬勃，相關的資安問題更加受到重視，而DeepSeek所帶來的想像題材，將比先前的AI發展所帶動的資安商機更多，資服股可多加關注。

營收 零壹

延伸閱讀

曾落後輝達AI浪潮 仁寶今年迎頭趕上首度參加GTC

黃仁勳又要來了 電腦展開講 有助提振市場信心

黃仁勳又要來了 訪供應鏈談新品訂單

被諷軟骨頭不如南韓挺腰 卓榮泰：台積電就是比三星強

相關新聞

台積電回神開高9元 台股開盤上漲100點

台股12日開盤指數上漲100.01點，開盤指數為22,171.1點。台積電（2330）開盤價980元，上漲9元。

永道財報／去年稅後純益8.47億元、賺逾一個股本 越南廠今年投產

永道-KY（6863）董事會通過去年財報，2024年合併營收46.12億元，年增71.7%。毛利率32.17%，年增2....

美股挫台積電ADR小漲 法人：台股關注川普關稅變數

美國總統川普關稅變數增添不確定性，美股下挫，輝達和台積電ADR上揚，台指期夜盤小跌9點，台積電期貨夜盤守973元。法人表...

台股失守年線 關注3指標

川普啟動關稅戰引發經濟衰退疑慮，空頭血洗美股四大指數，連動台股重挫。台股昨天恐慌性賣壓大舉出籠，盤中指數一度大跌六八九點...

台股「五金」進場 搶短卡位…台積零股交易飆77.9億元

台股昨（11）日在恐慌性賣壓大舉出籠下，盤中指數一度大跌689點，終場雖仍下跌388點收22,071點，痛失年線，但跌點...

2月定期定額交易戶數大躍升 台積衝上10萬戶稱冠個股

2月定期定額投資ETF、個股，在農曆春節遞延扣款效應帶動下，前20大交易戶數全線走升，其中，ETF由元大台灣50受惠降費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。