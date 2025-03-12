資服股跟著護國神山衝 華經創新高、零壹放量攻

台股權王台積電（2330）回神力返千關，電子族群群起呼應，拉抬大盤一舉收復年線，而資服族群悶了4天後也一掃頹勢，由零壹（3029）、華經（2468）、驊宏資（6148）、國眾（5410）等績優生打前鋒反攻，合力將類股漲幅拱上前三名。

華經3月以來股價累積漲幅達2成以上，早盤觸及45.8元、寫下歷史新高後，仍有望震盪向上，成交量穩居資服第一且位列台股前段班。經113年每股盈餘0.96元，擬配息0.9元，以11日收盤價42.8元計算，殖息率約2.1%。2月營收2.36億元，月減17.24%、年增40.49%；前二月營收5.23億元，年增47.07%。

此外，半導體通路商大聯大（3702）近日以每股現金25元公開收購華經普通股、上限51%股權，主要著眼於增加策略聯盟夥伴，以延伸資通訊供應鏈的服務範疇，並期望對雙方公司財務、業務及股東權益帶來正面助益，也提供股價上漲動能。

另，零壹受惠營收成長動能強勁，加上下方季線呈現上揚，早盤放量強彈逾9%，一舉躍過5日線、月線，成交量也放大至逾萬張，扮演資服多頭大前鋒。零壹2月營收27.81億元，年增125.76％；前二月營收49.24億元，年增92.54％，成長動能強勁。籌碼面上外資已連2買，統計3月以來三大法人買超1,126張，包括外資買超972張、投信買超141張、自營商買超13張。

零壹為輝達（NVIDIA）在台最大代理商，以代理銷售方式進行合作，並提供技術支援，也是VMware台灣唯一代理商，法人看好，零壹今年將持續受惠市場對輝達GPU的強勁需求，及VMware轉向訂閱制帶動營收成長。

分析師表示，資服股在去年曾出現一波漲勢，主要受惠美國的資安大廠股價創高帶動，加上AI發展蓬勃，相關的資安問題更加受到重視，而DeepSeek所帶來的想像題材，將比先前的AI發展所帶動的資安商機更多，資服股可多加關注。