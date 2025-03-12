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台積電領軍權值股勁揚 台股漲逾250點收復年線

中央社／ 台北12日電

美國總統川普關稅變數牽動美股下挫，台股今天走堅勁揚，盤中上漲逾250點，收復年線約22241點，台積電回神漲逾2%，領軍電子權值股走揚。

到10時35分，加權指數22319.40點，上漲248.31點，漲幅1.13%，成交值約新台幣1627.72億元，其中電子股勁揚1.45%，金融小漲0.45%，中小型股為主的櫃買OTC指數盤中上揚0.99%。

權王台積電盤中最高990元，漲19元，漲幅1.96%，鴻海勁揚近1.2%、聯發科漲1.8%，台達電上漲近3.8%，日月光投控漲2.8%，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達漲2.3%，緯創、緯穎小漲。股價超過千元的高價股盤中閃現「十八千金」，AES-KY力拚站穩千元。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，市場持續消化川普關稅變數，靜待川普與企業高層圓桌會議後續消息，預估台股在22000點附近震盪打底。

展望台股後市，容逸燊表示，關注外資在台股現貨市場和台指期布局動向、下週輝達（NVIDIA）年度GTC大會相關產業訊息，以及4月中旬台積電法人說明會對半導體景氣展望。

台積電 台股

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