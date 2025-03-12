保瑞財報、展望優於預期 法說後法人評等買進

保瑞（6472）召開法說會後，法人機構認為展望正面，其中，去年每股獲利（EPS）38.69元，擬配發每股16元股利（現金14元、股票2元），營收、獲利、股利均創新高，同時，今年可望成為全球前十大CDMO廠，目前併購策略不變，不排除再併購針劑廠下，評價維持買進。

保瑞去年營收192億元，稅後純益39.3億元，EPS 38.69元，分析師指出，今年成長動能來自既有規模自身成長，可望成為全球前十大CDMO廠，目前併購策略不變，不排除再併購針劑廠；旗下子公司泰福-KY（6541）鎖定大分子廠併購案，晨暉也投入相關領域的合作。

同時，預計2月起營收逐月提升，第2季成長來自穩定的訂單流及產能逐步恢復，月營收有望維持在約20億元左右。

今年下半年隨著新併購資產整合完成、無菌針劑及大分子生產線自動化升級效益逐步顯現，加上市場需求逐步回暖，預期營收與毛利率均將顯著提升。

CDMO方面，第1季已簽署20個新分子項目，產能調整包括關閉USL的Plymouths工廠，Maple Grove CDMO業務將於3月開始；Baltimore工廠的注射劑產線將於今年第3季上線。商業業務方面，Vigafide系列產品將申請擴大適用範圍到結節性硬化症（TSC）市場，潛力巨大。

由於今年Specialty Pharma的銷售可以填補DLS，KCL有新產品，再加上未來還有GLP-1 的營收加入，預期2025、2026年維持成長，因此，投資建議為買進。