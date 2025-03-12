快訊

「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

陪飼主看電視測智商！拉拉「狂舔2D餡餅」口水沾滿螢幕她傻眼：這麼餓？

隱藏優惠！用「1款信用卡」買星巴克半價 網驚呼：現在才知道

保瑞財報、展望優於預期 法說後法人評等買進

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

保瑞（6472）召開法說會後，法人機構認為展望正面，其中，去年每股獲利（EPS）38.69元，擬配發每股16元股利（現金14元、股票2元），營收、獲利、股利均創新高，同時，今年可望成為全球前十大CDMO廠，目前併購策略不變，不排除再併購針劑廠下，評價維持買進。

保瑞去年營收192億元，稅後純益39.3億元，EPS 38.69元，分析師指出，今年成長動能來自既有規模自身成長，可望成為全球前十大CDMO廠，目前併購策略不變，不排除再併購針劑廠；旗下子公司泰福-KY（6541）鎖定大分子廠併購案，晨暉也投入相關領域的合作。

同時，預計2月起營收逐月提升，第2季成長來自穩定的訂單流及產能逐步恢復，月營收有望維持在約20億元左右。

今年下半年隨著新併購資產整合完成、無菌針劑及大分子生產線自動化升級效益逐步顯現，加上市場需求逐步回暖，預期營收與毛利率均將顯著提升。

CDMO方面，第1季已簽署20個新分子項目，產能調整包括關閉USL的Plymouths工廠，Maple Grove CDMO業務將於3月開始；Baltimore工廠的注射劑產線將於今年第3季上線。商業業務方面，Vigafide系列產品將申請擴大適用範圍到結節性硬化症（TSC）市場，潛力巨大。

由於今年Specialty Pharma的銷售可以填補DLS，KCL有新產品，再加上未來還有GLP-1 的營收加入，預期2025、2026年維持成長，因此，投資建議為買進。

併購 營收

延伸閱讀

保瑞：啟動新一波併購、擴廠 2025年有望躋身全球十大 CDMO 公司

保瑞受惠川普2.0 躍生技贏家

保瑞2月合併營收年增96% 美時減8%

保瑞營收／2月17.3億元、年增96.3% 前二月增六成

相關新聞

台積電回神開高9元 台股開盤上漲100點

台股12日開盤指數上漲100.01點，開盤指數為22,171.1點。台積電（2330）開盤價980元，上漲9元。

永道財報／去年稅後純益8.47億元、賺逾一個股本 越南廠今年投產

永道-KY（6863）董事會通過去年財報，2024年合併營收46.12億元，年增71.7%。毛利率32.17%，年增2....

美股挫台積電ADR小漲 法人：台股關注川普關稅變數

美國總統川普關稅變數增添不確定性，美股下挫，輝達和台積電ADR上揚，台指期夜盤小跌9點，台積電期貨夜盤守973元。法人表...

台股失守年線 關注3指標

川普啟動關稅戰引發經濟衰退疑慮，空頭血洗美股四大指數，連動台股重挫。台股昨天恐慌性賣壓大舉出籠，盤中指數一度大跌六八九點...

台股「五金」進場 搶短卡位…台積零股交易飆77.9億元

台股昨（11）日在恐慌性賣壓大舉出籠下，盤中指數一度大跌689點，終場雖仍下跌388點收22,071點，痛失年線，但跌點...

2月定期定額交易戶數大躍升 台積衝上10萬戶稱冠個股

2月定期定額投資ETF、個股，在農曆春節遞延扣款效應帶動下，前20大交易戶數全線走升，其中，ETF由元大台灣50受惠降費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。