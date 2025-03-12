台積電回神開高9元 台股開盤上漲100點

台股12日開盤指數上漲100.01點，開盤指數為22,171.1點。台積電（2330）開盤價980元，上漲9元。

群益投顧表示，相比美國建廠成本、技術問題可能各有利弊，台積電的承壓，川普關稅壁壘可能導致的市場限縮，恐才是隱含的最大風險（看輝達股價可略窺一二）。台積電短線應仍有機會呈現破千元後嘗試抵抗的態勢，相對2024年底至2025年初屢見的「拉積盤」，川普念茲在茲台灣搶走晶片生意下，近期台股更多時候呈現「壓積盤」結構=台積電偏弱（影響指數），但也相對騰出指數空間供個別題材股表現。具題材（GTC大會概念、年報）時序利基股擇強守技術面應對。

操作題材可留意： 1.手機供應鏈─Counterpoint 公布2024年全球智慧型手機銷售報告稱，智慧型手機市場在經歷兩年銷量下滑後，2024年止跌回升，銷量年增4%，主要來自大陸小米、vivo較大銷量提升。在「國家補貼」政策上路下，今年1月大陸手機市場持續顯著回暖，銷售量較去年同期增長11.9%，大陸廠商在手機市場中表現尤為強勁。 2.（低基期）傳產龍頭大廠─這波一些鋼鐵原物料股的強彈，對個別傳產龍頭股形成帶動（比價）挹注。其次，台塑集團（塑化業）在中國大陸營運仍艱辛下，股價止穩逾兩個月，對營運基本面相對較佳的其他傳產龍頭股，亦形成一定程度的比價激勵作用。

周二（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,433.48點，下跌478.23點、跌幅1.14%；S&P500指數下跌0.76%；那斯達克指數下跌0.18%；費半指數下跌0.7%。台積電ADR漲0.19%，收在170.97美元，較台北交易溢價拉大為15.8%。

美國股市周二連續兩個交易日下跌，美國關稅政策和經濟前景的不確定性仍在，美國與加拿大雙方一度在關稅較勁造成周二美股波動。大型科技股在川普政府表示將恢復對烏克蘭的軍事支援後止跌反彈，全天收復部分失地，特斯拉（Tesla）上漲3.8%。

美國10年期公債殖利率升至4.286%，周一曾跌至4.21%。

三大法人周二集中市場合計賣超612.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超460.6億元，投信買超61.7億元，自營商（自行買賣）賣超47.2億元，自營商（避險）賣超166.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,413口至14,686口，其中，外資淨空單增加3,071口至45,697口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加674口至11,941口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在19,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.82下降至0.79。VIX指數上升1.62至23.8。外資台指期買權淨金額-0.07億元 ; 賣權淨金額2.67億元。整體選擇權籌碼面偏空。