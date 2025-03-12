美股挫台積電ADR小漲 法人：台股關注川普關稅變數

美國總統川普關稅變數增添不確定性，美股下挫，輝達和台積電ADR上揚，台指期夜盤小跌9點，台積電期貨夜盤守973元。法人表示，留意台積電現貨股價能否站穩年線支撐，持續關注川普關稅變數和俄烏戰爭動向。

川普關稅威脅增加市場不確定性，美股4大指數11日收盤盡墨，道瓊工業指數大跌478.23點或1.14%，收41433.48點，標普500指數下挫42.49點或0.76%，收5572.07點。

科技股為主的那斯達克指數小跌32.22點或0.18%，收17436.10點，費城半導體指數滑落31.02點或0.70%，收4374.07點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）勁揚1.66%收108.76美元，台積電美國存託憑證（ADR）小漲0.19%收170.97美元，特斯拉（Tesla）翻揚3.79%收230.58美元。

台股11日下跌388.06點，收22071.09點，失守年線約22231點，成交值新台幣4096.39億元。三大法人合計賣超612.42億元，其中自營商賣超213.84億元，投信買超62.03億元，外資及陸資賣超460.61億元。

在台指期淨部位，三大法人11日淨空單增加1413口至1萬4686口，其中外資淨空單增加3071口至4萬5697口。

根據統計，外資已連續11個交易日賣超台股，累計逾3700億元，外資連11日賣超台積電達15.62萬張，連10日賣超鴻海累計近16.4萬張。

本土期貨法人指出，台股失守年線跌破區間，台積電也回測年線，留意台積電能否站穩年線支撐，持續關注川普關稅變數和俄烏戰爭動向，下週輝達年度GTC大會將登場，牽動AI概念股走勢。

華碩11日公布2024年第4季財報，因認列印度伺服器客戶呆帳新台幣53.51億元，加上匯損6.58億元影響，自結品牌稅後淨利降至16.38億元，季減87%、年減58%，每股盈餘僅2.2元。