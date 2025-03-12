台股失守年線 關注3指標

川普啟動關稅戰引發經濟衰退疑慮，空頭血洗美股四大指數，連動台股重挫。台股昨天恐慌性賣壓大舉出籠，盤中指數一度大跌六八九點，拜國家隊進場拉抬，以及投信、壽險、主力、散戶螞蟻雄兵進場，終場三八八點、收二萬二○七一點，年線宣告失守。

台股大盤連四黑，昨失守年線等所有均線，為二○二三年二月一日收復年線以來，指數首次在年線之下。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投顧執行長賴建承等表示，台股短線最大跌點逼近兩千點後，引發部份操盤人、散戶停損賣壓，雖市場氣氛逐漸恐慌，但也不排除行情已醞釀跌深反彈契機。至於多空是否真有機會再次扭轉，可觀察三大指標，一是台幣走勢若有止貶回升跡象，意味外資資金將再次回流；二是台積電股價穩守年線，不失守；三是國家隊動向，除八大八股行庫、投信外，過往政策作多的重要關鍵還有四大基金是否進一步釋出委外代操金額，藉以刺激多頭人氣加速歸隊。

金管會證期局副局長高晶萍說，金管會密切注意國際金融市場變化。此外，今年前兩月上市櫃營收約七點一九兆元，年增百分之十六點三，為歷年同期最高，二月底台股本益比約廿點四六倍，現金殖利率達百分之二點五，基本面無虞。

三大法人昨合計賣超六一二點七億元，其中外資賣超四六○點六億元，為連十一賣，累計三七三七點四億元；投信買超六十一點七億元、連七買；自營商賣超二一三點八億元為史上第五大。八大公股行庫則積極護盤，大舉買超一二三點九億元，五大壽險金控也大舉買超一八一點六億元。

另一股來自散戶的力量也不容忽視，權王台積電昨早盤遭摜壓至年線九六三元，吸引散戶搶進零股，單日零股交易金額飆出七十七點九億元，為台積電今年來零股交易第二大量。此外，散戶大舉買進聯發科、富邦台五十等權值相關標的。

今年以來，外資共賣超台股四七○五點五億元，較去年同期的賣超二一六九點七億元大增二五三五點八億元，增幅一點一倍，賣超鴻海、永豐金、台積電、台新金、廣達、長榮航、華新、聯電、欣興、兆豐金等，多為重要權值股。