台股「五金」進場 搶短卡位…台積零股交易飆77.9億元

台股昨（11）日在恐慌性賣壓大舉出籠下，盤中指數一度大跌689點，終場雖仍下跌388點收22,071點，痛失年線，但跌點大舉收斂301點，除拜國家隊進場拉抬，還有投信、壽險、主力、散戶螞蟻雄兵進場，五股資金聯手出擊力抗外資賣壓。

關稅戰引發經濟衰退疑慮，空頭血洗美股四大指數，也連動台股重挫。大盤昨日開盤跳空重挫333點，跌點一度擴大至689點，終場下跌388點收22,071點，連四跌，成交量增至4,289億元，失守年線等所有均線，為2023年2月1日收復年線以來，指數首次在年線之下。

金管會昨日信心喊話，證期局副局長高晶萍說，將密切注意國際金融市場變化。金管會並指，今年前兩月上市櫃營收約7.19兆元，年增16.3%，為歷年同期最高，2月底台股本益比約20.46倍，現金殖利率達2.5%，基本面無虞。截至10日，信用交易整戶擔保維持率165.62%。

台股盤面焦點與展望

三大法人昨日合計賣超612.7億元。其中，外資持續賣超460.6億元，為連11賣，累計3,737.4億元；投信買超61.7億元、連七買累計361.9億元；自營商賣超213.8億元為史上第五大，連11賣累計1,039.2億元。八大公股行庫則積極護盤，大舉買超123.9億元。

根據盤後資料交叉比對分析，昨日進場承接並拉抬指數的買盤，除八大公股行庫與投信外，五大壽險金控更大舉買超181.6億元。其他如市場主力虎尾幫、竹科幫等也都進場卡位搶短。

另一股來自散戶的力量也不容忽視，權王台積電（2330）昨早盤遭摜壓至年線963元，吸引散戶搶進零股，單日零股交易金額飆出77.9億元，為台積電今年來零股交易第二大量。此外，散戶還大舉買進聯發科、富邦台50等權值相關標的。

盤面上，權值族群為重災區，前十大權值股全盤盡墨；類股中，則以電機機械、線纜、電子表現最為弱勢，跌幅均逾2%；17檔千金股同樣跌多漲少，僅世芯-KY、祥碩、世紀逆勢收紅，餘均下跌收黑。