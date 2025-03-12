外資提款 權值股淪重災區
台股近期表現弱勢，主要受外資大舉提款台股衝擊。外資昨日大賣台股460.6億元，連11賣、累計賣超3,737.4億元，今年來共計調節台股4,705.5億元，提款台積電、鴻海等權值股，使指數表現疲弱，成為行情盛極而衰的關鍵。
川普就任美國總統後，包括關稅戰、地緣政治等諸多不確定性因素，嚴重干擾包括台股在內的全球資本市場表現，外資也不斷提款台股，衝擊台股今年來表現弱勢，截至昨日已下跌964點，跌幅4.1%。
今年來外資共賣超台股4,705.5億元，較去年同期的賣超2,169.7億元大增2,535.8億元，增幅高達1.1倍，賣超包括鴻海（2317）、永豐金（2890）、台積電（2330）、台新金（2887）、廣達（2382）、長榮航（2618）、華新（1605）、聯電（2303）、欣興（3037）、兆豐金（2886）等，多為重要權值股。
其中尤以台積電的賣超狀況最後矚目。今年來，外資賣超台積電1,968.4億元，居上市櫃公司排名第三。
法人表示，儘管近來市場多空變因交雜，使得市況不佳，不過，隨短線行情跌深，加上後續還有除息配發的資金、以及主動式ETF加入，台股仍有不少多頭銀彈可用，因此對於中長線仍正向樂觀，短線拉回反而是撿便宜的好買點。
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