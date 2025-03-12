2月定期定額交易戶數大躍升 台積衝上10萬戶稱冠個股
2月定期定額投資ETF、個股，在農曆春節遞延扣款效應帶動下，前20大交易戶數全線走升，其中，ETF由元大台灣50（0050）受惠降費用率以及分割議題，以32.53萬戶重新坐上定期定額投資第一寶座，個股則有台積電（2330）衝上10.55萬戶，雙雙改寫新高。
臺灣證券交易所昨（11）日公布2月券商承作定期定額業務交易戶數統計，以定期定額投資ETF前20大來看，成員變化不大，但排名出現較大變化，前三大洗牌，元大台灣50以32.53萬戶直接上升兩個名次、國泰永續高股息30.9萬戶排第二、富邦台50達29.61萬戶位居第三，但前三熱門ETF交易戶數均改寫新高。
此外，元大S&P500、國泰台灣領袖50排名也往前提升至第12名、第13名，復華S&P500成長取代富邦科技首次進榜。
值得一提的是，市場關注的台灣50ETF雙胞胎PK戰，元大台灣50搶市策略奏效，月增36%成長力道在ETF中最強勁，不過，富邦台50月增率也有22.2%，顯然還有不少存股族抱持觀望態度，並未馬上出現轉換潮。
另外，美國總統川普提出的「讓美國再次偉大」也帶動交易熱度，美股代表性ETF月成長均超過三成，包含統一FANG+月增33.6%、元大S&P 500月增32.9%、富邦NASDAQ月增32.6%。
台股個股部分，前20大標的排名沒有變化，前三大依序台積電10.55萬戶、兆豐金3.09萬戶、玉山金2.89萬戶；同時，前20大標的全數出現雙位數的月增幅，又以台積電成長幅度最為顯著，月增27.5%、其次為聯發科27.4%、永豐金24.8%。
國泰投信指出，川普上任後動作頻頻，不僅周邊國家招架不住，美股投資人的心情也難免遭遇亂流，近日更公開表示，不排除美國經濟在今年將陷入衰退，雖然美國商務部長盧特尼克已出面反駁，仍避免不了衝擊美股、台股動盪，但台積電基本面良好、獨具競爭力，國際地位難以撼動，惟短線受到消息面影響較為震盪，建議選擇市值型ETF逢低布局。
法人建議，ETF若是短線操作要留意進場成本，至於中長期持有則需要關注費用率，以市值型ETF來說，元大台灣50整張及零股成交量高於同類型產品，折溢價表現有機會表現較佳，調降費用率後也成為費用率最低的台股ETF。
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