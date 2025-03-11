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台股融資餘額小減14.4億元 連3降

中央社／ 台北11日電

市場擔憂美國關稅政策恐拖累經濟成長，造成美股重挫，台股今天盤中一度大跌逾600點，之後跌勢收斂，終場下跌388.06點，收在22071.09點，跌破年線約22231點。台股上沖下洗，今天融資餘額小減約新台幣14.4億元，連3個交易日下降。

觀察三大法人今天合計賣超台股612.42億元，其中外資賣超460.61億元，自營商賣超213.84元，僅本土投信站在買方，買超62.03億元。

證交所的信用交易統計晚間出爐，台股最新融資餘額3258.06億元，比起週一的3272.46億元，小減約14.4億元，為連續第3個交易日下降。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，美國總統川普的關稅政策，對經濟、股市一定會有影響，除了對加拿大、墨西哥的關稅，接下來4月可能還有晶片關稅、對等關稅，對台灣影響會更大。

蔡明翰表示，近期美股劇烈修正，台股表現算是相對偏強，不過他提醒，關稅變數真正落幕前，台股上漲空間有限，仍需靜待利空鈍化。

台股 關稅

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