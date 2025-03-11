上市公司2月營收增27%

DeepSeek衝擊、川普關稅措施，引發市場波動，投資人思考愈發保守，觀察代表投資人風險的VIX指數也由年初的16上揚至近期的22.62，且持續上揚，可見市場面對關稅人川普作風已逐漸趨向保守觀望；然而台灣2月製造業經理人指數（PMI）大幅跳升至54.0，較上月50.8明顯回升，並優於近三年同期平均的51.2，主要動能來自人工智慧（AI）伺服器及中國大陸消費性電子需求受惠汰舊換新政策谷底回升，特別是生產指數上升至59.9%，為2024年6月以來新高，調查顯示產機器設備、化工生技、半導體生產及設備需求穩健樂觀。

2025-03-11 22:44