上市公司2月營收增27%
依臺灣證券交易所統計，上市公司2月營收3.4兆元，較去年同期成長27.8%，以其他電子業、環保綠能業、水泥工業等三大產業成長動能最強，均較去年同期大幅成長逾五成。
證交所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計949家及87家，共計1,036家，皆已於3月10日前完成2月營收申報作業。
依據上市公司公告2月營收顯示，2月全體上市公司營收總計3.4兆元，較去年同期成長7,400億元，營收成長公司共786家，衰退公司共250家。另外，累計至2月，全體上市公司營收總計6.9兆元，較去年同期成長9,857億元、約16.6%，營收成長公司共676家，衰退公司共360家。
證交所表示，經瞭解全體上市公司2月營收成長較大之產業，其他電子業受惠客戶新機上市及AI雲端產品出貨增加，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，水泥工業因個別公司受惠合併公司業績；而2月營收衰退較大之產業，則包含貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動及去年同期為春節基期較高，觀光餐旅業因去年同期為春節基期較高，油電燃氣業受市場需求疲弱及油價下跌影響。
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