台股失守年線 法人：暫時不必太悲觀還要觀察數日

台股今天終場下跌388.06點，摜破年線約22231點，為一年多來首次跌破。法人表示，不能一跌破年線，就悲觀認為進入空頭市場，接下來就看美股能否反彈，帶動台股走勢；年線為長期均線，還要觀察數日，若持續在年線之下，才是「真跌破」。

台股今天盤中一度大跌689.58點，為歷史第13大盤中跌點，但隨後跌勢收斂，加權指數終場收在22071.09點，下跌388.06點，跌幅1.73%，不過仍跌破年線，是2023年1月底以來首見，成交值新台幣4096.39億元。

台積電日前失守千元大關，台股今天再跌，千金股剩聯發科、大立光、緯穎、力旺、世芯-KY、信驊、祥碩、創意、嘉澤、旭隼、弘塑、健策、川湖、穎威、印能科技、世紀、材料-KY。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，雖然今天台股跌破年線，在往上趨勢中，一年多以來首次跌破，但投資人並不需要擔心進入熊市，主因今天收在22071點，接近高點22140點、遠離低點21769點，代表有投資人逢低加碼。

黃國偉指出，若是跌破5日線、10日線短期均線，有短線表現有不理想的可能，但年線是長期均線，接下來幾個交易日收復年線都可視為「假跌破」；若接下來有好幾天都在年線之下，就是「真跌破」。

他再以去年8月台股大跌為例，當時一度跌破半年線，但隨後又回到半年線之上，所以今天跌破年線，是否「真跌破」，仍須再觀察幾天，觀察期可能達10天。

黃國偉表示，若是真跌破年線，代表過去一年投資台股的投資人賠錢，等到指數回到近成本位置就易出現賣壓，所以不能因一天跌破年線，就悲觀認為進入空頭市場。

他指出，接下來就看美股能否反彈，進一步帶動台股走勢，並觀察利多空反映，看年線能否守穩。