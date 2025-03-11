就市論勢／水泥、鋼鐵 長線布局

盤勢分析

DeepSeek衝擊、川普關稅措施，引發市場波動，投資人思考愈發保守，觀察代表投資人風險的VIX指數也由年初的16上揚至近期的22.62，且持續上揚，可見市場面對關稅人川普作風已逐漸趨向保守觀望；然而台灣2月製造業經理人指數（PMI）大幅跳升至54.0，較上月50.8明顯回升，並優於近三年同期平均的51.2，主要動能來自人工智慧（AI）伺服器及中國大陸消費性電子需求受惠汰舊換新政策谷底回升，特別是生產指數上升至59.9%，為2024年6月以來新高，調查顯示產機器設備、化工生技、半導體生產及設備需求穩健樂觀。

在產業方面，全球四大雲端服務廠（CSP）財報揭示2025年資本支出仍保持穩健成長，台股從系統組裝至IC上游材料幾乎不受春節長假影響1~2月營收皆維持季度成長，AI算力需求持續不足仍持續帶動台股今年整體獲利持續成長不變。傳統產業部分，鋼鐵、散裝受惠美國關稅政策及地緣政治紛擾可望結束利多預期，報價多出現觸底回升，股價先行表態，其他低基期原物料如水泥、塑化亦可望展現底部反彈行情。

投資建議

資產配置方面，AI作為未來數年中科技業最重要的發展方向，但不能因為短期產業秩序的混亂而過度保守，此時技術創新及寡占優勢公司仍是選股考量的重中之重，特別著重新產品、新應用，另籌碼集中或相對輕的個股。在非電子方面，傳產、原物料類，如水泥、鋼鐵，隨中國十二五計劃進入收尾，中國二會正式召開，過剩產能可望獲得控制，國際間俄烏戰爭結束日程在即，未來重建需求可望增加需求進一步帶動價格上揚，而周期底部正是長線資金最佳的布局時點。

展望第2季，操作著重企業長期競爭優勢，加上在AI逐漸取代消費電子產品成為未來趨勢下，台灣最重要的半導體與硬體相關概念股可望迎來新一波的周期成長。