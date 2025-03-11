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華邦電、群聯 大摩升評

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
華邦電董事長焦佑鈞。聯合報系資料照
華邦電董事長焦佑鈞。聯合報系資料照

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，對儲存型快閃記憶體（NAND Flash）模組轉趨樂觀，主因出現復甦跡象，但利基型動態隨機存取記憶體（DRAM）仍存隱憂。在台股中，大摩對華邦電（2344）及群聯評等都提高到「優於大盤」。

在大摩看好的大中華記憶體族群中，華邦電是最看好的台股個股，評等從「劣於大盤」連升二級到「優於大盤」，目標價更從12元增加一倍多到25元，主要是基於兩大利多。首先，華邦電的編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、DRAM及邏輯產品都受惠於景氣周期觸底反彈。

其次，華邦電進軍邊緣人工智慧（AI），開發新技術客製化超高頻寬元件（CUBE），相關產品明年起對營收可望產生明顯貢獻。大摩仍擔心長鑫存儲的產能擴張，但非中國大陸供應商的利基 DRAM庫存去化即將結束。

大摩將群聯評等從中立調高到「優於大盤」，目標價大幅提高32%到688元，主要基於NAND模組受惠於供給有紀律，加上固態硬碟（SSD）需求強勁，預期今年將表現強勁。

大摩指出，NAND模組底部已過，由於供給有紀律，預期價格可望在今年第2季開始穩定。群聯也看到2月出貨開始增加，3月可望受惠於漲價效應。群聯管理階層指出今年全年需求強勁，甚至還擔心，如果去年第4季減產影響今年第2季的供應，則下半年將無法獲得足夠的NAND。

大摩認為，群聯計畫在今年上半年累積庫存，依據歷史經驗，這通常是周期復甦的跡象。因此，大摩判斷，個人電腦（PC）OEM及智慧機庫存正在減少，如果因應關稅提前拉貨及中國大陸補貼需求持續的時間長於預期，則NAND價格可能在今年第1季反彈。

在這份報告中，大摩對力積電維持中立，對南亞科維持「劣於大盤」。力積電毛利率面臨壓力，大摩維持中立評等及目標價16.5元。南亞科虧損擴大，今年仍充滿挑戰，大摩維持「劣於大盤」，目標價為25元。南亞科今年股價大漲逾三成，同期間DDR4 16Gb現貨價格同期只漲3.5%。大摩認為，股市對現貨價的小漲反應過度，畢竟對南亞科及力積電等利基型DRAM廠來說，合約價才是重點。

南亞科 大摩 快閃記憶體

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