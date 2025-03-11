快訊

態度大轉彎！金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

川普恐掀新一輪核武擴散 學者揪「可能人選」：下個擁核國是台灣或南韓？

陸配網紅TikTok武統言論出事了 移民署：廢止在台居留許可

外資連11賣 提款台積電鴻海、高息ETF與金控股

中央社／ 台北11日電
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

外資今天賣超新台幣460.61億元，連11個交易日賣超，今天狠砍台積電、鴻海兩大權值股，以及國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919），還有與指數關聯度高的元大台灣50（0050）和多檔金控股。

台股今天盤中一度大跌689.58點，為歷史第13大盤中跌點，但隨後跌勢收斂，加權指數終場收在22071.09點，下跌388.06點，跌幅1.73%，跌破年線約22231點，成交值新台幣4096.39億元。

三大法人合計賣超612.42億元，其中外資及陸資賣超460.61億元、自營商賣超213.84億元，投信買超62.03億元。外資已連11個交易日賣超，累計金額達3743億元。

觀察外資賣超前10名，依序為國泰永續高股息（00878）、永豐金、中信金、群益台灣精選高息（00919）、鴻海、富邦金、凱基金、國泰金、台積電、元大台灣50（0050）。

外資買超前10名依序為華航、復華富時不動產（00712）、中信中國高股息（00882）、群益優選非投等債（00953B）、復華台灣科技優息（00929）、聯邦銀、華邦電、統一FANG+（00757）、大成鋼、元大滬深300正2（00637L）。

外資 高股息

延伸閱讀

散戶搶進台積電 零股成交股數與金額皆居台股之冠

鴻海旗下鴻佰增資越南5.9億元 擴AI伺服器產能

台積電投資美國千億 盧秀燕建議政府爭取台產晶片免稅

「魏哲家是不是該抓起來？」 趙少康質疑台積電赴美投資涉外患罪

相關新聞

散戶搶進台積電 零股成交股數與金額皆居台股之冠

台積電在外資持續賣超下，今天股價回測年線963元支撐，終場跌勢收斂，收在971元。外資連續11個交易日累計賣超逾15.5...

電子標籤後市看望 法人：這幾檔營運有望進補

ESL（電子標籤）下游幾間主要廠商相繼公布去年第4季財報，多數表現強勢，並對今年展望看好，由於全球ESL 終端需求持續看...

里昂：自行車產業迎春燕 其中這檔強力看好

外資里昂發布最新報告表示，腳踏車產業將迎來春燕，2025年至2026年前景樂觀，其中美國和歐洲庫存將於下半年接近健康水準...

航運股逆勢上揚 華航走強、散裝族群有撐

台股今天重挫，相較電子股一片綠油油，航運股逆勢上漲收紅，成為資金避風港。航空股中，華航收漲2.03%，走勢最搶眼，貨櫃三...

台股失守年線 法人：暫時不必太悲觀還要觀察數日

台股今天終場下跌388.06點，摜破年線約22231點，為一年多來首次跌破。法人表示，不能一跌破年線，就悲觀認為進入空頭...

外資連11賣 提款台積電鴻海、高息ETF與金控股

外資今天賣超新台幣460.61億元，連11個交易日賣超，今天狠砍台積電、鴻海兩大權值股，以及國泰永續高股息（00878）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。