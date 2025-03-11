外資連11賣 提款台積電鴻海、高息ETF與金控股
外資今天賣超新台幣460.61億元，連11個交易日賣超，今天狠砍台積電、鴻海兩大權值股，以及國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919），還有與指數關聯度高的元大台灣50（0050）和多檔金控股。
台股今天盤中一度大跌689.58點，為歷史第13大盤中跌點，但隨後跌勢收斂，加權指數終場收在22071.09點，下跌388.06點，跌幅1.73%，跌破年線約22231點，成交值新台幣4096.39億元。
三大法人合計賣超612.42億元，其中外資及陸資賣超460.61億元、自營商賣超213.84億元，投信買超62.03億元。外資已連11個交易日賣超，累計金額達3743億元。
觀察外資賣超前10名，依序為國泰永續高股息（00878）、永豐金、中信金、群益台灣精選高息（00919）、鴻海、富邦金、凱基金、國泰金、台積電、元大台灣50（0050）。
外資買超前10名依序為華航、復華富時不動產（00712）、中信中國高股息（00882）、群益優選非投等債（00953B）、復華台灣科技優息（00929）、聯邦銀、華邦電、統一FANG+（00757）、大成鋼、元大滬深300正2（00637L）。
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