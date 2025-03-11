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電子標籤後市看望 法人：這幾檔營運有望進補

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

ESL（電子標籤）下游幾間主要廠商相繼公布去年第4季財報，多數表現強勢，並對今年展望看好，由於全球ESL 終端需求持續看漲。在小尺寸的 ESL 大鳴大放之際，法人表示看好，上游關鍵薄膜原料供應商元太（8069），驅動 IC的天鈺（4961）、RFID 解決方案的永道-KY。

法人認為，ESL 終端需求一直維持增長狀態下，上游原料出貨量波動主因供應鏈庫存狀況所致，在去年底供應鏈庫存去化完全下，上游原料供應有望同時受惠終端出貨增長以及從庫存去化中復甦雙動能，預期今年ESL原料出貨量逾 3.5億片，年增逾6成。

另外，法人指出，眾多彩色技術同步推出，滿足終端對於色彩豐富度與解析度的需求，使得採用電子紙進行廣告行銷成為可能，其中ESL核心的 Spectra 技術升級的 Spectra 6 以較佳的良率、可接受的解析度成為最接近大尺寸廣告應用商轉準備的薄膜技術。

雖然目前仍無明顯出貨實績，但下游品牌廠商使用相關技術陸續推出電子廣告看板樣機，加上薄膜原料量產準備，預期2026年電子廣告看板市場逐漸成形，開啟電子紙領域全新應用。

廣告 貨量 電子紙

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