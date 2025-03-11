里昂：自行車產業迎春燕 其中這檔強力看好

外資里昂發布最新報告表示，腳踏車產業將迎來春燕，2025年至2026年前景樂觀，其中美國和歐洲庫存將於下半年接近健康水準，電動自行車的提前更換周期已在去年下半年開始，傳統自行車最晚將在2026年第2季度跟進，其中特別看好巨大（9921），上調評等至「強力看好」，目標價從180元調升至225元。

另外，里昂於報告中指出，台灣腳踏車供應鏈最看好巨大，其次是美利達（9914）、桂盟（5306），其中美利達評等為「優於大盤」，目標價從185元調升至230元，而桂盟則同樣維持「優於大盤」的評等，目標價從135元調升至150元。

里昂說，最看好巨大主因於，2025年下半年有望恢復正成長，如果新產品設計能夠成功推出，歐洲和美國市場的品牌銷售可能會提早回暖。過去一年，即便產業環境、銷售模式與庫存狀況改善，巨大股價仍下跌29%，因此認為目前是絕佳的佈局時機。

展望2025年，里昂表示，仍有三成自行車供應商持進謹慎態度，顯著低於一年前的65%。儘管市場仍存在不確定性，但產業整體庫存仍有進一步下降的空間。