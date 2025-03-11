復盛應用財報／去年獲利37.96億元、年增57.9% EPS 28.17元

復盛應用（6670） 11日公告去年財報，全年獲利37.96億元、年增57.9%，每股純益為28.17元。董事會決議擬配發現金股利每股19.7元，以10日收盤價320元估算，現金殖利率達6.2%。

高爾夫品牌商前年一度出現存貨水位偏高問題，但隨著調節庫存達到效果，各品牌商逐漸恢復正常下單，加上高爾夫球運動歷經疫情期間打球人口、人次大幅增加情況，整體市場規模擴大，復盛應用隨著去年第4季步入出貨旺季，挹注整體營運表現亮麗。

依該公司公布財報數據，去年全年營收為283.7億元，相較前年的243.81億元成長6.2%；全年稅後純益達37.96億元、年增57.9%，每股純益28.17元，為歷史次高。

展望今年前景，法人認為，觀察美國2020至2023年打球人次增減變化，分別為2020年年增率13.9%、2021年年增率為5.5%，2022年則年減3.7%，去年恢復有4.2%的年增率，至於今年前八月打球人次成長1.4%。

依上述情況顯示，美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束而呈現衰退情況，預期在大環境維持成長態勢，加上品牌廠庫存控制得宜，以及新客戶訂單挹注，復盛應用今年營運更上一層樓可期。