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航運股逆勢上揚 華航走強、散裝族群有撐
台股今天重挫，相較電子股一片綠油油，航運股逆勢上漲收紅，成為資金避風港。航空股中，華航收漲2.03%，走勢最搶眼，貨櫃三雄之一長榮，以及散裝族群新興、台航均守住紅盤。
美國加徵關稅可能讓美國經濟出現衰退疑慮，造成美股重挫，台股盤中一度大跌689點後跌勢收斂，收盤下跌388.06點，摜破年線約22231點，力守22000點之上。
相較電子股一片綠油油，航運股今年逆勢上漲收紅，成為資金避風港；上市航運類股指數今天小漲0.15%，是少數守住紅盤的族群之一，成交金額也達到新台幣168.62億元。
航空股中，華航走勢最搶眼，今天上漲0.5元，收在25.1元，漲幅2.03%；星宇航空收漲0.18%。
華航2024年營收、獲利、每股盈餘（EPS）皆刷新開業以來最高紀錄；華航表示，今年將持續增班並跨大航網777F貨機今年10架也全數到位，運力提升有助營運成長動能，2月已開闢北美貨運新航點加拿大多倫多，可擴展貨運版圖。
貨櫃三雄去年財報亮麗，市場期待「航海王」高股利，貨櫃三雄之一的長榮今天收紅，上漲0.89%；俄烏戰爭有望落幕，重建題材商機支撐散裝族群，新興、台航今天漲幅約1%，成為台股避風港。
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