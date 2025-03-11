台股重摔388點摜破年線 金管會：密切關注國際市場
美國關稅政策不確定性造成美股重挫，台股今天盤中大跌逾600點之後跌勢收斂，收盤下跌388.06點，摜破年線約22231點。金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會指出，將持續密切關注國際金融市場變化。
若與國際股市相比，金管會統計，美股主要4大指數跌幅介於2.08%至4.85%，台股今天收盤為22071.09點、跌幅1.73%，同時段上海跌0.36%，香港下挫0.88%，日本跌1.12%，韓國跌1.14%，新加坡重摔2.29%。
高晶萍說，今年截至3月10日止，台股下跌2.50%，香港漲幅18.56%、韓國漲幅7.12%、深圳漲幅3.95%、新加坡漲幅2.94%、上海漲幅0.43%、日本跌幅7.18%、美國道瓊跌幅1.49%。台股集中市場日均成交金額約新台幣3774.95億元，相較去年同期增加5.98%。
高晶萍補充，截至3月10日止，信用交易的整戶擔保維持率為165.62%。
高晶萍進一步指出，今年截至2月底，台股本益比約20.46倍，現金殖利率達2.50%，若加計股票股利則為2.62%；國內上市櫃公司2025年截至2月底，累計營收約7.19兆元，較去年同期增加16.33%，為歷年同期最高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言