快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

德麥去年賺2股本 鮮活果汁獲利年減30%

中央社／ 台北11日電

食品股王德麥受惠馬來西亞和中國大陸市場成長幅度大，去年營收、獲利和每股純益皆創新高，賺2個股本，今年將持續布局主要市場，力拚成長。鮮活果汁-KY去年獲利年減30.9%，擬配發現金股利4.7元。

德麥為台灣最大烘焙原料進口商，今天公布2024年財報，營收新台幣68.06億元，歸屬於母公司業主淨利7.61億元，每股純益20.55元，擬配發現金股利14.5元，配發率70.56%。

德麥表示，依市場來看，2024年動能成長幅度最大為馬來西亞，年增44.32%；其次為中國大陸年增24.42%，市占率還不高，因此不受當地內需不振影響；再來是台灣年增11.17%。

展望今年，德麥向中央社記者表示，看好馬來西亞與中國大陸市場為主要動能。馬來西亞方面，應可受惠美中貿易戰所帶來的供應鏈南移紅利，也因德麥已在馬來西亞扎根多年，客戶和產品數皆穩定增加，今年前2個月業績成長44%。

另外，中國大陸市場將以M型化趨勢發展。德麥表示，以往主力是連鎖烘焙店，近年拿下中國大陸會員制超市，如阿里巴巴集團旗下的「盒馬鮮生」、山姆會員店的代工廠烘焙訂單，業績逐年提高，再來是中國大陸高端烘焙精品店，德麥主要提供各地流行烘焙品，像是近期在中式糕餅店流行的「黃油（奶油）年糕」。

德麥表示，馬來西亞穩定成長，中國大陸市場持續提高市占率，台灣也會同步推動流行商品，今年有望持續力拚成長。

鮮活果汁2024年營收40.02億元，歸屬於母公司業主淨利為2.89億元，年減30.9%，每股純益8.56元，擬配發現金股利4.7元，配發率54.91%。鮮活果汁表示，2024年中國大陸整體經濟復甦緩慢，消費者可支配收入有限下，降低內需消費。

展望今年，鮮活果汁指出，目前有昆山、天津、廣東與廣西4座廠，合計年產能15.5萬噸，將透過成本控管與提高供應鏈效率，以維持市場競爭優勢。

馬來西亞

延伸閱讀

幾乎腰斬！陸客怕被拐騙至緬甸 赴泰人次2月大幅年減45%

大馬肺炎鏈球菌感染死亡近2萬 人口老化公衛新挑戰

U18亞洲盃／5人制棒球中華隊首勝 莊宜蓁強攻8打點

U18亞洲盃／5人制棒球開打 民眾好奇問怎麼沒球棒

相關新聞

台積電慘跌收971元 但這檔概念股飆漲停還有2檔漲半根

台積電（2330）11日收在971元，下跌27元，跌幅2.7%，市25兆1,806億元，台積電慘跌，相關概念股也是下跌居...

電子標籤後市看望 法人：這幾檔營運有望進補

ESL（電子標籤）下游幾間主要廠商相繼公布去年第4季財報，多數表現強勢，並對今年展望看好，由於全球ESL 終端需求持續看...

航運股逆勢上揚 華航走強、散裝族群有撐

台股今天重挫，相較電子股一片綠油油，航運股逆勢上漲收紅，成為資金避風港。航空股中，華航收漲2.03%，走勢最搶眼，貨櫃三...

散戶搶進台積電 零股成交股數與金額皆居台股之冠

台積電在外資持續賣超下，今天股價回測年線963元支撐，終場跌勢收斂，收在971元。外資連續11個交易日累計賣超逾15.5...

里昂：自行車產業迎春燕 其中這檔強力看好

外資里昂發布最新報告表示，腳踏車產業將迎來春燕，2025年至2026年前景樂觀，其中美國和歐洲庫存將於下半年接近健康水準...

台股重摔388點摜破年線 金管會：密切關注國際市場

美國關稅政策不確定性造成美股重挫，台股今天盤中大跌逾600點之後跌勢收斂，收盤下跌388.06點，摜破年線約22231點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。