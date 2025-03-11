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外資賣超460億元、連11賣 但竟買超這檔航空股1.2萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股11日收22,071.09點，下跌388.06點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超460.61億元，連續11個交易日賣超，統計外資買賣超個股發現，金融股占外資賣超前十名中的一半，權王台積電（2330）、鴻海（2317）同遭大賣，但逆勢買超華航（2610）12,490張，居單日買超個股冠軍。

台股早盤以22,126.06點開低，一度下滑至21,769.57點，盤中跌勢縮小，終場以22,071.09點，下跌388.06點，跌幅1.73%，三大法人賣超612.42億元，包括外資賣超460.61億元，投信買超62.03億元，自營商賣超（合計）213.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.2億元，自營商（避險）賣超166.64億元。

台積電跳空開低，以969元開出後一度下滑至963元，終場收971元，跌幅2.7%，下跌27元，影響大盤指數約213點；鴻海收168.5元，下跌3.5元，跌幅2.03%，影響大盤指數約15點；聯發科（2454）守住半年線，收1,385元，下跌10元，跌幅0.72%，影響大盤指數約5點；金融股部分，國泰金（2882）、富邦金（2881）也是下跌。

相對抗跌的族群包括航運、水泥和橡膠，航運股的華航收25.1元，漲幅2.03%，長榮（2603）以226.5元收盤，漲幅0.89%；自行車雙雄逆勢上漲，巨大（9921）漲幅3.09%，美利達（9914）上漲2.59%。

統計外資賣超前十大個股依序是國泰永續高股息、永豐金、中信金、群益台灣精選高息、鴻海、富邦金、凱基金、國泰金、台積電、元大台灣50等；其中金融股占了5檔，3檔ETF，2檔電子權值股。

外資賣超國泰永續高股息38,062張，居賣超第一大，其次是賣超永豐金34,530，賣超中信金達33,868張，居外資賣超第三大；權王台積電遭外資賣超18,727張，連11賣，鴻海也遭外資賣超24,900張。

統計外資買超前十大個股依序是華航、復華富時不動產、中信中國高股息、群益優選非投等債、復華台灣科技優息、聯邦銀、華邦電、統一FANG+、大成鋼、元大滬深300正2等；外資買超華航12,490張，居買超個股冠軍。

台積電 外資

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