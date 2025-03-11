投信買超前10 這類股占6檔、抗空有底氣

台股11日遭美股空頭巨浪波及，大盤指數續挫近400點、跌破年線，金融類指也跟著跌破季線並一度回測半年線，但受高殖利率及政府基金可能拉抬護盤等題材護持，包括第一金（2892）、兆豐金（2886）、新光金（2888）、永豐金（2890）、中信金（2891）等跌幅皆控制在1%以內，展現抗空氣勢。

觀察11日投信買超前10名個股中，金融股即占6檔，包括中信金買超22,091張、凱基金買超10,506張、永豐金買超6,544張、兆豐金買超5,265張、元大金（2885）買超5,091張、第一金買超3,499張。

其中，中信金成交量放大至近9.3萬張，拿下金融人氣王以外、也位列台股成交量第7名，雖外資重砍33,867張，但投信買超22091張、自營商也買超540張，終場股價小跌0.88%、報39.65元，守住季線。

此外，由於整體金控2024年獲利創新高，今年股利可望優於去年，目前市場預期，14家上市金控中將有11家配息優於去年，包括富邦金、國泰金、中信金、華南金、玉山金等殖利率皆可望高於4％以上，也提供金融股抗跌底氣。

另外，14家金控2月成績單皆已出爐，稅後盈餘合計為472.35億元，月減18.25%、年增6.63%。若觀察前2月獲利表現，前三名分別為富邦金EPS 2.2元、國泰金EPS 1.53元、中信金EPS 0.6元。

而「新新併」主角表現兩樣情，前2月台新金EPS 0.25元、新光金EPS-0.24元。新光金前2月合併稅後虧損42.2億元，每股稅後虧損0.24元，主要受旗下子公司新壽虧損31.3億元拖累。