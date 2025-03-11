全體上市公司2月總營收3.4兆元 年增27.8%

上市公司2月營收全出爐，根據證交所統計，2月全體上市公司總營收新台幣3兆4017億元，較去年同期成長27.8%，其中營收成長公司共786家，衰退公司250家。

證交所今天表示，包括949家本國上市公司，及87家第一上市公司和創新板公司，總共1036家上市公司已於3月10日前完成2月營收申報作業。

2月營收成長幅度較大的產業，包括其他電子業受惠客戶新機上市及AI雲端產品出貨增加，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，水泥工業因個別公司受惠合併公司業績，2月營收較去年同期成長。

2月營收衰退較大的產業，有貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動及去年同期春節基期較高，觀光餐旅業同樣因為去年同期春節基期偏高，以及油電燃氣業受市場需求疲弱及油價下跌影響，2月營收較去年同期衰退。

累計今年前2月全體上市公司營收總計6兆9091億元，比去年同期成長16.64%，其中營收成長公司676家，衰退公司360家。

今年前2月營收成長較大的產業，包括綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，水泥工業因個別公司受惠合併公司業績，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，累計營收較去年同期成長。

累計前2月營收衰退較大的產業包括貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動，其他業因依承接工程進度認列收入及個別公司調整產品，鋼鐵工業受終端需求疲弱影響，營收呈現衰退。