台股下跌388點 三大法人賣超612億元

台股11日一度下殺至2,1769.57點，盤中跌勢縮小，收在22,071.09點，下跌388.06點，跌幅1.72%，成交量4,096.39億元，三大法人賣超612.42億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超460.61億元，投信買超62.03億元，自營商賣超（合計）213.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.2億元，自營商（避險）賣超166.64億元。

台積電（2330）回測年線大關，收971元，跌幅2.71%；聯發科（2454）守住半年線，收1,385元，下跌0.72%。今日相對抗跌的族群有航運、水泥和橡膠，航運股中華航（2610）終場收漲2%，長榮（2603）收紅以226.5元作收。自行車雙雄也逆勢上漲，巨大（9921）漲幅約3%，美利達（9914）上漲逾2%。成交量方面，新盛力（4931）爆出逾15萬張大量，為今日成交量第一名，漲幅逾6%，收86元，創波段新高。