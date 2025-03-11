快訊

家屬到場…雲云董事長殺人案 技術長遭砍10多傷口今解剖相驗

金賽綸生前未公開發文曝光！家屬控金秀賢「十罪狀」：壓垮她的關鍵人物

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

聽新聞
0:00 / 0:00

台股下跌388點 三大法人賣超612億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股11日一度下殺至2,1769.57點，盤中跌勢縮小，收在22,071.09點，下跌388.06點，跌幅1.72%，成交量4,096.39億元，三大法人賣超612.42億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超460.61億元，投信買超62.03億元，自營商賣超（合計）213.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.2億元，自營商（避險）賣超166.64億元。

台積電（2330）回測年線大關，收971元，跌幅2.71%；聯發科（2454）守住半年線，收1,385元，下跌0.72%。今日相對抗跌的族群有航運、水泥和橡膠，航運股中華航（2610）終場收漲2%，長榮（2603）收紅以226.5元作收。自行車雙雄也逆勢上漲，巨大（9921）漲幅約3%，美利達（9914）上漲逾2%。成交量方面，新盛力（4931）爆出逾15萬張大量，為今日成交量第一名，漲幅逾6%，收86元，創波段新高。

三大法人 自營商

延伸閱讀

電子股走勢低迷！惟仁寶、英業達撐場 成台股「避風港」

「美債ETF嗨了」台股重挫、00687B反漲1.6%！美國經濟衰退疑慮再起

反了吧…00922竟比00878還抗跌？兩檔都持有「息收價差」全都要

美股「人工政治盤」拖累台股 跳水摜破年線指數重挫逾600點

相關新聞

台積電慘跌收971元 但這檔概念股飆漲停還有2檔漲半根

台積電（2330）11日收在971元，下跌27元，跌幅2.7%，市25兆1,806億元，台積電慘跌，相關概念股也是下跌居...

台股下跌388點 三大法人賣超612億元

台股11日一度下殺至2,1769.57點，盤中跌勢縮小，收在22,071.09點，下跌388.06點，跌幅1.72%，成...

台股下跌388點收22,071點 台積電下跌27元收971元

台股11日表現疲弱，早盤以22,126.06點開出，終場收22,071.09點，下跌388.06點，跌幅1.73%，成交...

電子股走勢低迷！惟仁寶、英業達撐場 成台股「避風港」

受到川普關稅課徵，美國景氣衰退疑慮引發的美股重挫，連帶影響台股11日早盤重挫逾600點失守年線，再加上全球經濟增速減緩隱...

「這4強」太狠了 逆勢高掛漲停

川普周日表示關稅政策可能引發經濟衰退，引爆市場恐慌情緒，美股昨夜狂瀉，台股11日盤初也在台積電（2330）一度回測年線下...

股市整片綠打開APP真是顧眼睛！邏輯投資：多頭「緩漲急跌」屬常態別被嚇壞

今天打開APP，整片綠綠的，真是顧眼睛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。