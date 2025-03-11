台積電慘跌收971元 但這檔概念股飆漲停還有2檔漲半根

台積電（2330）11日收在971元，下跌27元，跌幅2.7%，市25兆1,806億元，台積電慘跌，相關概念股也是下跌居多，但牧德（3563）逆勢大漲，衝上漲停552元收盤，大漲50元，創下歷史新高，另外，信紘科（6667）、意德士（7556）收盤漲幅也都超過半根停板。

台積電早盤以969元開低後一度下滑至963元，失守年線，終場則是收在971元，下跌27元，台積電大跌，相關概念股也是下挫走勢居多，弘塑（3131）、家登（3680）、巨有科技（8227）等跌幅超過5%，均豪（5443）、晶呈科技（4768）、大綜（3147）、昇陽半導體（8028）、采鈺（6789）等跌幅都超過4%。

不過，牧德則是以502元平盤開出，雖一度下滑至486元，但隨著買盤湧進，盤中翻紅且衝上漲停552元鎖死到收盤，寫下歷史新高價；信紘科則是以198元收盤，上漲9.5元，漲幅5.03%；意德士收177元，上漲9.5元，漲幅5.67%；另外，景碩、濾能、翔名也收紅。

牧德去年毛利率58%，每股純益5.52元，董事會決議通過2024年下半年度盈餘配發5元，其中2元由資本公積配發；另外，2024年上半年度盈餘已在去年9月16日發放1元，2024年全年共配發股利6元。

牧德2月營收2.71億元，月增26.18%，年增196.45%，連續兩個月創下同期新高，累計今年前2月營收4.87億元，年增183.06%；開拓半導體領域效益已逐步浮現。

牧德過去主要營收來自PCB AOI系列產品，今年起將擴充成四個系列產品，另外三個分別為PCB電測系列、封裝六面體檢查系列及晶圓Wafer AOI系列，包裝先進封裝的FOWLP、FOPLP及矽光子檢查設備。

牧德預期半導體營收可望達15~20%甚至更高，另外，先進封裝中FOWLP及FOPLP可望今年開發完成進行認證，將會陸續貢獻營收。

信紘科去年合併營收36.28億元，年增50.4%，稅後純益4.4億元，年增35.9%，每股純益9.69元，年增35.1%；董事會通過配發8.55元現金股利，配發率88%，現金股息配發金額創歷年新高。

信紘科2月合併營收5.12億元，月增40.4%，去增214.1%，累計今年前2月營收8.78億元、年增120.7%。