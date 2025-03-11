永豐金證券2025年人才招募培育起跑 MA鎖定五大領域人才

永豐金證券2025年人才招募培育，展開14場校園說明會及博覽會活動，2025年兩大類徵才需求，包括第五屆策略幕僚人才（簡稱MA）計畫，鎖定碩士以上優秀人才，目標是培育開創金融服務生態圈推手，及國際視野幕僚人才，保障兩年百萬年薪；以及分公司後勤人員統一招募與集中培訓計畫，提供全台各區域應屆畢業生就業機會，即日起接受履歷收件。

首場校園博覽會，上周六（8日）在台灣大學展開，永豐金證券MA計畫吸引目光。永豐金證券表示，MA核心定錨於培養策略幕僚，計畫開展邁入第五年成果豐碩，已有資深MA擔任公司重要策略專案幕僚、晉升管理職、參與協助優化公司流程，創造多元價值與商機。

今年度MA計畫預計八名，招募「數位金融創新專家」、「國際法人業務推動者」、「通路營運策略關鍵人才」、「AI智能科技整合領航者」及「衍生性商品模型開發者」五大領域人才，歡迎熱衷於金融科技、洞察國際市場新商機、創新營運思維、優化作業流程、開發交易模型的人才加入。

永豐金證券MA培育為期兩年，透過四個月通識學習，綜覽證券業全貌，扎根金融專業知識及管理職能養成；20個月的專業錘鍊與跨處輪調實作，並參與公司重點專案，從協作中學習串連各方技術、資源與人脈。鎖定碩士(含)以上應屆畢業或兩年以內工作經驗，且TOEIC750分以上(或同等英文檢定成績)，不限商管科系，為金融創新與數位發展重要策略儲備優秀幕僚人才。符合上述條件者，歡迎至永豐金證券官網應徵，履歷收件至4月15日截止。

永豐金證券另針對大四學生推出分公司後勤人員統一招募與集中培訓計畫，提供雙北、桃竹、台中、嘉南、高屏及宜蘭區域應屆畢業生就業機會，已同步開放履歷投遞，履歷隨到隨審，將於四月起展開面試。畢業前取得正式聘用資格，畢業即就業。

永豐金證券各項業務持續創新與突破，2024年整體營收再創歷史新高，亮眼成績屢獲肯定，並以AI智能及數位自動化技術推動金融創新，從投資交易生態場景應用、到專業理財知識學習平台，成功打造多項數位服務成就並獲得「第21屆國家品牌玉山獎傑出企業類_全國首獎」殊榮。