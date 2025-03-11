台股下跌388點收22,071點 台積電下跌27元收971元

台股11日表現疲弱，早盤以22,126.06點開出，終場收22,071.09點，下跌388.06點，跌幅1.73%，成交量4,096.4億元。櫃買則收251.52點，下跌3.77點。台積電（2330）終場收971元，下跌27元。

盤面上以類股來看，以電機機械、居家生活、半導體、數位雲端、其他電子、電器電纜等較為弱勢，另外則以航運、水泥、橡膠等表現強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、材料-KY（4763）、奇鋐（3017）、群聯（8299）、聯鈞（3450）、亞光（3019）、中信金（2891）、鈊象（3293）、台達電（2308）、緯穎（6669）、華城（1519）、智邦（2345）、皇昌（2543）、富邦金（2881）、日月光投控（3711）、聯電（2303）、川湖（2059）等。

而量大撐盤的則有，新盛力（4931）、世芯-KY（3661）、長榮（2603）、高技（5439）、順達（3211）、瑞昱（2379）、信立（4303）、昇達科（3491）、華經（2468）、牧德（3563）、弘憶股（3312）、飛捷（6206）、華邦電（2344）、富世達（6805）等。

統整統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清看法，由於川普關稅政策持續影響國際股市，10日美股重挫，連帶影響台股11日下跌，整體短期呈現震盪，後續仍需持續觀察川普政府走向。

選股方面，建議採取分批承接、定期定額方式，挑選防禦型、低本益比、高殖利率個股，族群部分傳產的散裝航運、鋼鐵、塑化等較為逆勢撐盤。