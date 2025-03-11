電子股走勢低迷！惟仁寶、英業達撐場 成台股「避風港」

受到川普關稅課徵，美國景氣衰退疑慮引發的美股重挫，連帶影響台股11日早盤重挫逾600點失守年線，再加上全球經濟增速減緩隱憂持續瀰漫，也導致台股市場表現同步走弱，就連近期走勢強勁的「指標AI大廠」鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）等多檔電子股，都受其影響，盡數於早盤同步走跌。盤中惟有代工廠仁寶（2324）、英業達（2356）2大廠受惠旗下伺服器、智慧裝置產線動能轉強 ，成功於盤中翻紅，未來發展可期。

據悉，美國總統川普9日時，在接受福克斯新聞採訪時直言，自己提出的關稅和貿易政策，可能會帶來「一些動盪」，而他不排除今年美國經濟衰退的可能性。此言一出，美股昨日賣壓全面性出籠，四大指數收盤皆下跌。台股11日開盤也難以獨善其身。對此，法人指出，美股連日下挫至年線有頭部形成的跡象，台股雖也跟著盤跌靠攏年線22,222點，但走勢已較主要亞股強勢，顯示內資護盤不讓台股崩跌、保衛年線的決心強烈。

對此，代工廠仁寶及英業達近年積極投入AI伺服器市場布局。也帶動整體表現不斷增長，而團隊也持續加大力度擴大各項業務的發展，也讓兩家業者的最新營收表現，同步提升至近年同期高點；兩檔個股的股價，因為受到自身握有的「業績基本面題材」加持護體，也先後在盤中止跌回升。而仁寶電腦雖然較晚投入發展AI，但在團隊齊心協力之下，成功「後發先至」也因此在上午9點30分率先翻紅，而代工廠英業達則緊隨其後，成功於上午10點10分翻紅，儼然成為台股大盤這波震盪中，投資人資金的最佳避風港。

據仁寶資料顯示，2月營收675.41億元、月增22.1%、年增17.4%，年月雙增，累積前二個月營收達1,228.71億元、年增1.1%，大幅增加，重回成長態勢，面對外界關心旗下各產品線的發展，伯納多羅表示，伺服器產品將會是仁寶2025年衝刺的一個重點領域，而隨著AI伺服器的問世、整個市場都呈現快速增長的態勢，包括一般的「通用型伺服器」以及「AI伺服器」產品，「近年來我們都有看到持續在增長，而在團隊的持續努力之下，未來在加速伺服器數量增加的速度，預計將會比通用型伺服器快三倍」。