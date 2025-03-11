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台積電重挫至5個月低點 陸行之給觀察指標建議

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）遭外資大提款， 連續10個交易日合計賣超13萬7,493張，ADR周一更大跌3.64%，衝擊11日股價跳空開低，盤中回測年線，下滑至5個月的低點，資深半導體產業評論家陸行提出一個觀察指標建議，「ADR續跌/台股不跟跌」，他同時說「看未來10年，1,000以下很吸引人，900以下更棒，800以下是天上掉下...」，且進一步詢問粉絲，「你們覺得今年底部在哪裡呢」？

台積電2月合併營收2,600.09億元，月減11.3%，為歷年同期新高，年增43.1%；累計今年前二月合併營收為5,532.97億元，年增39.2%；台積電ADR周一收在170.65美元，下跌6.45美元，跌幅3.64%。

外資已連續10個交易日賣超台積電，11日股價仍是走弱，早盤以969元開低，一度下探至963元，跌落年線之下， 市值也下滑至24兆9,731億元， 盤中跌幅略有收斂，但仍大跌逾2%。

台積電股價大跌， 不僅是跌破千元，更回測年線支掌， 吸引不少小資族、存股族搶進， 盤中零股成交量及成交值都高居第一名；陸行之繼先前曾表示，「1,000元保衛戰開打，3月底前能守住表示市場可以接受用650+1,000億美元換四年免死金牌，跌破表示市場認為拿了免死金牌但長期毛利率會被拖累，美國商務部出招還沒結束」，11日再度在臉書發表看法。

陸行之臉書全文如下：

之前說過，3月底前跌破1,000表示市場認為拿了免死金牌但長期毛利率會被拖累，美國商務部出招還沒結束，目前來看，1,000元保衛戰短期潰敗，比較奇怪的是之前喊買的，目標價1,400-1,800的一票外資分析師怎麼最近都突然噤聲了（還是有寫報告，但媒體懶得寫？)，至少也要根據擴投美國廠對營收獲利影響評估一下吧，目前只有一路放HOLD的TD Cowen 分析師Krish Sankar可能忙著跟客戶更新。一個觀察指標建議，ADR續跌/台股不跟跌。看未來10年，1,000以下很吸引人，900以下更棒，800以下是天上掉下..........。你們覺得今年底部在哪裡呢？

台積電 美國商務部

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