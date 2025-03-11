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台積電重挫、市值守25兆元 加上鴻海、廣達齊挫拖累台股
台積電（2330）遭外資大提款，連續10個交易日合計賣超13萬7,493張，ADR周一更大跌3.64%，11日股價跳空開低，以969元開出後一度下滑至963元，下跌35元，跌幅3.5%，市值更是跌落25兆元之下，下滑至24兆9,731億元，盤中跌幅略有收斂，但仍下跌逾2%；加上鴻海（2317）及聯發科（2454）也同步下挫，光這三家權值股就拖累台股大盤指數逾200點。
台積電2月合併營收2,600.09億元，月減11.3%，為歷年同期新高，年增43.1%；累計今年前二月合併營收為5,532.97億元，年增39.2%；台積電ADR周一收在170.65美元，下跌6.45美元，跌幅3.64%。
外資已連續10個交易日賣超台積電，11日股價仍是走弱，早盤以969元開低，一度下探至963元，跌落年線之下， 市值也下滑至24兆9,731億元，盤中跌幅略有收斂，但仍大跌逾2%，影響大盤指數約190點。
權王台積電重挫之外，影響大盤指數的前五名個股還包括鴻海、聯發科、廣達（2382）、國泰金（2882）等，影響大盤指數約近230點。
台積電今年高點曾觸及1,160元的歷史新高，2個月的時間，11日一度下滑至963元，統計從高點回跌以來，已下跌197元，跌幅16.98%，台積電回測年線，但卻吸引小資族搶買，盤中零股成交量及成交值都居冠軍。
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