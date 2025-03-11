「這4強」太狠了 逆勢高掛漲停

川普周日表示關稅政策可能引發經濟衰退，引爆市場恐慌情緒，美股昨夜狂瀉，台股11日盤初也在台積電（2330）一度回測年線下，隨之急殺逾600點，但4檔2月績優生國眾（5410）、安馳（3528）、久裕（4173）、鏵友益卻逆勢接力強攻漲停鎖住，成為市場焦點。

電通股安馳2月營收5.6億元，月減3.22%、年增77.05%，前2月營收11.39億元，年增38.16%。安馳早盤硬氣開高在71.2元，不到10:00即鎖上漲停74.4元、創新高，成交量也突破萬張。安馳今日將公布113年度財報。

安馳日前表示，隨著AI應用快速普及，CoWos先進封裝技術的擴產，以及伺服器、記憶體晶片、高速運算等領域的需求快速增長，推升電力、散熱、網通、高速傳輸等產品市場需求，今年將積極布局新興應用領域，包括無人機、資安及水冷式散熱系統等，進一步提升代理線高階整合方案的完整度，帶動ADI、AMD及Qorvo產品線的出貨量增長，對今年整體營運展望持審視樂觀態度。

資服股國眾2月營收6.47億元，月增109.89%、年增399.02%；前2月營收9.56億元，年增136.32%。國眾早盤快攻漲停33.65元鎖死，成交量也同步放大至逾千張，排隊買單仍有近1,900張。

國眾專注於協同技術，整合和管理服務，113年營業收入38.96億元，營業毛利6.24億元，營業利益1.36億元，稅前淨利1.71億元，本期淨利1.45億元，歸屬於母公司業主淨利1.45億元，基本每股盈餘1.61元；董事會決議每股配息1.5元，並訂定5月27日在台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳，召開股東會。

生醫股久裕2月營收1.63億元，月增31%、年增102.86%；前2月營收2.87億元，年增35.13%。久裕早盤強攻漲停24.65元，改寫17個月波段新高，成交量也較昨日放大逾10倍。

他電股鏵友益2月營收3,853萬元，月增52.74%、年增45.2%；前2月營收6,376萬元，年增55.91%。早盤股價漲停鎖死在102.5元，重返百元俱樂部。