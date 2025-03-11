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「高配息」護體？航運抗跌 長榮逆勢上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

貨櫃三雄去年財報自本周起陸續揭露，11日萬海航運（2615）率先揭露，12日陽明海運（2609）接棒，13日長榮（2603）壓軸，法人預期，長榮去年全年的每股純益（EPS）有望賺逾60元，今年董事會後決議的「高配息」可以期待。台股今日大跌逾500點，但航運股較為抗跌，其中長榮更維持紅盤，萬海、陽明僅小跌。

受到美股大跌影響，台股11日也跟進大跌，台積電（2330）盤中跌至年線大關，不過航運股卻較為抗跌，長榮仍守住五日線，盤中上漲約1%，萬海、陽明也僅小跌。

貨櫃三雄將陸續公布2024年全年財報，法人預期，長榮去年全年的每股純益（EPS）有望賺逾60元，樂觀期待可望衝上65元；陽明每股純益則從16元起跳，樂觀期待上看18元；萬海全年每股純益則有望衝破15元。

不過，今年的運價自農曆年後低迷不振，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周五（7日）出爐，指數下跌78.99點至1,436.3點、周跌幅5.21%，指數連八跌，四大主要航線都下滑。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,291美元，較前一期下跌191美元，跌幅7.69%。貨攬業者表示，目前美西線價格幾乎接近成本價，影響長約簽訂。業界認為，主要還是美國總統川普最近推出各種關稅政策，產業界都在消化這些消息，導致亞洲出口的貨量一直處於觀望，貨量減少、運價自然就下滑。

貨櫃海運前二月運價低迷，加上2月工作天數較少，適逢農曆春節連假之後，貨量減低，導致營收月減幅擴大，長榮公告2月合併營收342.33億元，月減18.97%，年增13.47%；累計前二月合併營收為764.81億元，較去年同期增加179.6億元，成長30.69%。

長榮 陽明海運

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