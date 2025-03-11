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台積為何一開盤就大跌？外資擔心台積毛利率降 連11日賣超提款
台積電在美國將進行千億美元大投資，外資擔心長期毛利率維持53%恐受衝擊，近期連十日賣超台積電逾13.7萬多張，今日在美國存託憑證（ADR）下跌3.64%下，預料維持賣超趨勢，早盤以969元開出，並摜破月線966元支撐，最低來到963元，大跌35元，並引領半導體族群殺盤隆隆。
綜觀台積電股價在本月3日在美提出千億美元投資案後，股價已重挫77元，市場已蒸發2兆元，並寫下單周最大跌幅。
台積電公布2025年2月合併營收2,600.09 億元，月減11.3%，但仍為歷年同期新高且年增43.1%；累計前二月合併營收為5532.97億萬元，年增39.2%。
台積電2月營收下滑逾一成，法人分析主要是2月工作天數減少，加上主力客戶晶圓出貨力道減緩。不過因121地震，台積電得將破片報廢晶圓在接下幾個月補足生產損失，估計重新施作晶圓應會在3月下旬及4月補上，推斷3月營收及4月營收應可明顯回升，不會影響台積電全年營運展望。
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