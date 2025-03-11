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美股「人工政治盤」拖累台股 跳水摜破年線指數重挫逾600點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股暴跌跌破年線支撐，開盤預估成交量6千億，空方大獲全勝。圖／AI生成
台股暴跌跌破年線支撐，開盤預估成交量6千億，空方大獲全勝。圖／AI生成

美股四大指數重挫，台股跟進殺盤，跳空大跌3百多點開盤，隨即摜破年線支撐，空方大獲全勝，開盤半小時，指數崩跌逾6百點，跌幅逼近3％。台積電股價也跳水，開盤半小時，大跌30元，每股股價來到968元，跌幅約2.8％，距離年線963元不遠。台股技術面已然轉空。

美國總統川普反覆不定的關稅政策，加上川普坦言美國經濟正面臨過渡期，終於引發市場對美國經濟衰退的憂慮，導致美股重挫，美股道瓊收盤大跌2.08％，NASDAQ重挫4％，S&P 500大跌2.7％，費城半導體指數重挫4.85％。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，美股崩盤不意外，從川普的說法，因為他說有經濟過渡期，股市自然不客氣地殺給他看；這段時間股市的修正，都是因為「關稅」，跟其他基本面等因素無關，最後一根稻草，川普終於親自證實了所有人的懷疑「經濟會有顛簸」。

台股開盤直接跳水，大盤指數跌破最後一道防線即年線位置，且預估量有6千多億，呈現多方完全棄守。蔡明翰說，這是市場恐慌到極致的表現，但沒有人能受得了股市快速崩跌，美股的快速崩跌代表著美國經濟將會潰散，股市的崩盤也會持續對川普施壓，他認為最後川普會投降，在反覆不定的關稅政策上做出合理的決策。

面對這種人工政治盤，蔡明翰建議，先看淡籌碼面及技術面，因為已跌破所有技術支撐，因此短線上不會有太大的向上動能，投資人短線保守應對。

川普 美國經濟 美股

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