台股開盤下跌333點 台積電開跌29元

台股今（11）日開盤指數下跌333.09點，開盤指數為22,126.06點。台積電（2330）開盤價969元，下跌29元。

群益投顧表示，指數收三連跌，雖守住今年盤中低點，但改寫收盤次低，短期均線偏弱趨勢不變，短線不排除有持續震盪測試。謹慎短線因應為宜，依短線技術面變化，確實執行停損停利。

操作題材可留意：

1.輝達GB300來了，BBU概念股雀躍─輝達GTC 3月17日至21日舉行預期發表新一代GB300，由於GB300算力預計較GB200提升50%以上，除了散熱需求更加提升外，電力供應穩定度也至關重要，市場預期BBU可望從GB200的選配正式入列GB300標配，挹注概念股短多增溫

2.SanDisk調漲售價，台記憶體模組振奮─傳NAND Flash大廠SanDisk近日對客戶發出通知，預計4月1日起，調漲價格10%，以因應供給緊張與關稅的影響，且預告未來幾季持續調高價格，著各大廠持續減產庫存調整，NAND Flash供需逐步改善，激勵記憶體模組族群走揚。

周一（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,911.71點，下跌890.01點、跌幅2.08%；S&P500指數下跌2.7%；那斯達克指數下跌4%；費半指數下跌4.85%。台積電ADR跌3.64%，較台北交易溢價%。

美國股市周一大跌，美國總統川普不排除美國今年可能陷入衰退，投資人對美國經濟放緩疑慮更加強烈。大型科技股延續跌勢。特斯拉(Tesla)股價大跌15%，創2020年9月以來的最大單日跌幅。科技七雄的蘋果公司(Apple)、微軟(Microsoft)、Alphabet、亞馬遜公司(Amazon.com)、輝達（NVIDIA）和Meta下跌2%至5%不等。

所謂的恐慌指標Cboe波動率指數(VIX)一度邁向30，觸及8月以來的最高水準。標普500指數自2023年11月以來首次收盤跌破200日移動均線，這是市場密切關注的支撐位。摩根士丹利（大摩）投資長威爾森說，美股標普500指數受累於關稅恐衝擊企業獲利、以及財政支出縮減等隱憂，可能再挫跌5%。他更警告，美股在最糟的情況下，標普500指數恐大跌20%。

三大法人周一集中市場合計賣超344.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超287.1億元，投信買超44億元，自營商（自行買賣）賣超21.4億元，自營商（避險）賣超79.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加954口至13,273口，其中，外資淨空單增加2,168口至42,626口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,039口至11,267口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在16,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.85下降至0.82。VIX指數下降0.38至22.18。外資台指期買權淨金額0.06億元 ; 賣權淨金額1.85億元。整體選擇權籌碼面中性。