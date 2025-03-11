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美股重挫 台股開盤跳水失守22000大關 台積電5分鐘大跌28元

美股重挫 台股聚焦財報及Fed政策方向

中央社／ 台北11日電

美國總統川普拒絕排除今年出現經濟衰退的可能性，美國股巿暴跌，那斯達克指數狂瀉4%。法人認為，恐波及台股表現。後續公布財報及川普談話是否影響聯準會（Fed）政策方向，受到市場矚目。

聯準會（Fed）利率會議即將在3月20日舉行，川普不排除今年經濟衰退言論，對聯準會決策方向影響成為市場焦點。台股仍將有公司財報陸續出爐，持續公布2月營收表現。

美股10日開低收跌，科技股那斯達克指數挫跌727.90點或4.00%，收17468.32點；標準普爾500指數下跌155.64點或2.70%，收在5614.56點；道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%，以41911.71點作收。

台股10日收在22459.15點，終場下跌116.92點，台積電下跌7元，收在998元，失守千元關卡。

自行車雙雄業績出爐，巨大10日公布2月合併營收54.23億元，年增31%，1至2月累計合併營收101.1億元，年增13%。美利達2月合併營收21.77億元，年增38%，前2月合併營收46.77億元，年增48%。

受惠2024年客、貨運需求維持高檔，華航去年獲利創開業新高，每股盈餘（EPS）2.38元同步創新高；華航、台灣虎航2月營收寫同期次高，長榮航、星宇航空則刷新最旺2月營收紀錄。

電信三雄2月財報出爐，台灣大2月每股盈餘0.42元，超車中華電信每股賺0.41元的成績，不過台灣大前2月EPS為0.8元，輸給中華電的0.85元；遠傳電信2月營收、稅後淨利創同期新高。

受惠台電強韌電網計畫與海外市場拉貨，電力設備大廠華城電機公布2024年稅後獲利42.86億元，年增66.3%，創歷年新高，每股基本純益14.93元。

面板雙虎友達光電10日公布2月合併營收246.1億元，較1月增加13.7%，年增24.1%。群創光電自結2月合併營收185億元，較1月減少0.8%，年增33.4%。

台股 營收

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