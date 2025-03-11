台積電2月營收月減11% 法人：不影響全年年增逾二成

台積電（2330）2月營收2,600億元，月減11.3%、年增43.1%，法人機構表示，主要是受到地震影響，第1季營收將趨近250~280億美元目標區的低標，扣除保險理賠後，地震損失約53億元，不過，不影響全年展望，全年營收將年增逾20%。

分析師指出，台積電在1月法說會原預估第1季美元營收250~258億美元，中間值季減4%，在新台幣兌美元32.8基礎上，新台幣營收將為8,200~8,462億美元，，不過，因1月國內經歷芮氏規模6.4地震，之後農曆春節期間又有多次相當規模的餘震，多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響，因此，台積電第1季營收預期將較趨近250~258億美元低標，因此推估3月平均單月營收2,667~2,750億元，略高於2月。

雖地震初步估計將於第1季認列扣除保險理賠後的相關地震損失約新台幣53億元，儘管如此，全季毛利率仍預計介於57%~59%，營業利益率仍預計介於46.5%~48.5%間，預估每股獲利（EPS）13.2元。

法人機構表示，台積電過去追求全球化布局，如今為安全戰略考量轉為區域化，美國、日本、歐洲及中國大陸等各國政府都歡迎廠商前往當地設廠，一個全球化、有效率供應系統時代已經過去，全球化轉變為地區化，讓供應鏈管理益形重要，成本也會急速增加。台積電將與客戶緊密合作，降低風險。

現在台積電海外廠照進度進行中，雖拜登美國晶片法嚴格，但川普推翻晶片法，對台積電也不一定是負面。台積電雖然補助減少，可避免政府監管干預，靈活運用自有資金，保持競爭優勢。且先進製程在無其他替代晶圓代工廠的情況下，台積電可順利轉價增加的成本，降低成本壓力。

市場對AI基礎投資有疑慮，但AI是趨勢，台積電業績仍會向上，且憑技術領先及差異化，和AI 客戶訂單需求佳，廣泛客戶基礎的支持下，營運將優於產業平均，全年營收以美元計價將年增24~25%，外資、內資法人圈預估今年稅後EPS在57.8~60元間。