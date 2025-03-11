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台積ADR受費半拖累大跌3.6% 較台北交易溢價縮為12.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國科技股拖累，台積電ADR周一（10日）大跌3.6%，收在170.65美元，較台北交易溢價縮至12.5%。

美國股市周一大跌，美國總統川普不排除美國今年可能陷入衰退，投資人對美國經濟放緩疑慮更加強烈。

道瓊工業指數大跌890.01 點，跌幅2.1%，報 41,911.71 點；標普 500 指數在交易的最後一小時收窄跌幅，但收盤仍大跌 155.64 點，跌幅 2.7%，報 5,614.56 點；那斯達克綜合指數潰退 727.90 點，跌幅深達 4%，報 17,468.32 點。

費城半導體指數大跌4.9%，輝達（NVIDIA）大跌5.1%。

台積電2月的合併營收較去年同期成長43.1%，創下歷年同期新高，分析師對該公司前景持正面看法。

台灣加權股價指數周一下跌116.92點，收在22,459.15點。台積電（2330）下跌0.7%收在998.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 157.47 -4.78 161.00 -2.19

中華電 CHT 128.71 -0.15 128.00 0.55

台積電 TSM 1,123.18 -3.64 998.00 12.54

聯電 UMC 44.62 +0.44 45.05 -0.94

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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