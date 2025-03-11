外資連10賣 台積電股價跌破千元

台積電昨天公布今年二月合併營收二六○○點○九億元，月減百分之十一點三，但仍為歷年同期新高且年增百分之四十三點一；累計前二月合併營收五五三二點九七億元，年增百分之卅九點二。不過，因外資連十賣拖累，台積電股價昨天跌破千元大關，分析師說，台積股價再跌有限，建議投資人可分批買進。

台積電二月營收下滑逾一成，法人分析主要是二月工作天數減少，加上主力客戶晶圓出貨力道減緩。不過因南台一二一地震，台積電得將破片報廢晶圓在接下幾個月補足生產損失，估計重新施作晶圓會在三月下旬及四月補上，推斷三月及四月營收應可明顯回升，不會影響台積電全年營運展望。

然而，外資昨天持續賣超台股，連十天累計賣超金額三二八三億元，其中對台積電也是連十賣，昨天再賣超近一點三萬張，台積股價盤中一度跌至九九二元，最後一盤爆出六二○六張的大量，以九九八元收盤，下跌七元，失守千元關卡。台股大盤昨終場下跌一一六點，收在二萬二四五九點。

投資人關心台積電股價破千是否為好的進場時點，台新投顧副董事長李鎮宇指出，台積電股價下修破千，再跌也不會太多，他認為台積電到美國設廠是短空長多，雖然毛利率會下修、折舊會增加，但從另外一個角度來看，台積電因此不用去投資英特爾，反而是更重要的事情，投資人應該正向看待。

李鎮宇引述台新內部評估指出，美國總統川普會先力推高關稅政策，才會推出企業減稅的利多，因此對股市的影響是先蹲後跳，這也會反映在台積電的股價，台股大盤和台積電股價在下半年會有比較明朗的表現。

合庫投顧則說，台積電跌破千元會是一個好買點，但建議要逢低分批買進，不能一次進場，因為台積電雖然交了赴美投資千億美元的答卷，但川普的關稅戰還在發威，難保之後不會有別的考驗，因此分批進場對投資人較為安全。

合庫投顧分析，台積電加碼千億美元投資，原本預期台積電對美投資六五○億美元，整體毛利率未來五年每年稀釋百分之二到百分之三，追加千億美元後，影響毛利率的時間甚至可能長達八年。