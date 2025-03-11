上市櫃營收 寫最強2月…法人樂觀Q1挑戰10兆大關

上市櫃公司2月營收昨（10）日出爐，合計繳出3.63兆元的成績單，為史上最強2月，年增27.2%、月減2.9%；累計前二月營收7.37兆元，年增16.2％，同步改寫歷年同期新高，顯示基本面依然強勁。

上市櫃公司1月寫下最強元月後，2月再度寫同期最佳，且單月營收已經連續12個月突破3兆元。法人表示，主要反應AI伺服器相關商機持續發酵、美國總統川普關稅政策變數催化提前拉貨、網通設備庫存調整告一段落、中國大陸內需市場受惠政策刺激短線轉佳等多項因素，支撐台股基本面佳。

展望後市，法人指出，預料第1季整體營收有機會再度突破10兆元大關，挑戰2022年第1季的10.5兆元高點，且從總經數據來看，台灣經濟可望逐季向上，市場專家看好基本面表現，惟須留意基期較高。

上市櫃公司2月營收表現

以個別公司來看，2月營收排名前五大公司依序為：鴻海（2317）5,513億元、台積電（2330）2,600億元、廣達（2382）1,505億元、緯創（3231）1,027億元、和碩（4938）824億元。

前五大公司中，鴻海蟬聯營收王，營收呈現年、月雙成長，年增56.4%、月增2.3%。亞軍台積電則意外月減11.3%、年增43.1%。隨人工智慧（AI）伺服器需求大增，相關領導廠商最受惠，廣達及緯創都呈現營收年、月雙增榮景。

2月營收創歷史新高共33家，低於元月的66家，但優於去年同期的18家，指標股有緯穎、奇鋐、台光電、金像電、智原等AI、網通相關族群營運都改寫新猷，顯示持續受惠於中長線趨勢發展，營運動能強勁。

進一步看2月營收創新高的類股，電子股占多數，包含半導體設備股、矽光子、ASIC等；此外，生技醫療、軟體股等也紛紛入列。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥等看法，由於2024年春節假期落在2月、2025年則在元月，整體上市櫃營收呈現年增在預料之中；不過，部分上市櫃公司廠區位於中國大陸，春節後開工時間各有差異，影響工作天數，對於營運數字表現仍有個別影響。