台股震盪盤軟 外資連十賣…專家：4月2日關稅議題是關鍵

台股昨（10）日在市場賣壓聚焦台積電（2330），衝擊權王收盤價失守千元大關，連動台股震盪盤軟，外資期現貨同步偏空，現貨再賣超287.1億元，連十賣，累計賣超3,276.8億元；期貨淨空單則再度攀升至4萬口以上、達4.2萬餘口。

市場氛圍偏空，大盤昨天終場下跌116點、收22,459點，失守22,500點，收盤點位為本波拉回修正來最低，連三黑，成交量縮至3,549億元。展望後市，法人預期，大盤接下來會在22,359點至23,200點之間震盪整理為主。

上周五美國非農就業數字低於市場預期，川普關稅政策反覆，不過聯準會主席鮑爾稱美國經濟良好，激勵美股反彈，四大指數均收紅，以費半指數上漲3.1%最佳。不過台股昨日開盤後，隨即不敵賣壓湧現，盤中最低跌168點，下探22,407點，終場則跌0.5%收市。

台股盤面重點與後市展望

盤面上，上市19大類股中，以玻陶最強勢，上漲5.4%；其次為食品、塑膠均上漲1.4%。族群中，電子紙、高速傳輸、比特幣、特用化學等表現弱勢。千金股跌多漲少，世紀攻上漲停板1,090元天價，首度躋身千金股，表現最強勢，惟因台積電終場收998元、跌7元，失守千元大關，千金股維持17檔不變。

籌碼面來看，三大法人昨天賣超344.5億元。其中，外資期貨淨空單增加2,168口、達42,626口；現貨賣超287.1億元，連十賣，累計賣超3,276.8億元，期現貨同步偏空操作。

投信買超44億元，連六買、累計買超300.2億元；自營商賣超101.3億元，連十賣、累計賣超825.4億元。八大公股行庫則持續護持，買超63.9億元，連七買、累計買超510.3億元；五大壽險也買超96.6億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、及台新投顧副總經理黃文清的看法，市場對大環境感到保守，尤其是之前相關經濟數據下滑或低於市場預期，加上川普關稅的不確定性，讓台股連帶陷入震盪整理。

陳奕光分析，其實加權指數的跌點不是太大，但體感好像跌了萬點，主要是外資今年來已經大賣4,244.9億元；而扣除台積電，大盤已跌破年線，台積電ADR也跌破年線。目前可能是陷入「衰退式交易」，遇反彈都是賣，這狀況可能要等到4月2日關稅議題明朗化才會改變。