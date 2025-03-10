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創新板估值 超越上市櫃

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

創新板2.0上路以來，成交量能明顯擴大，連股價淨值比（P/B Ratio）也超越上市櫃公司均值。據證交所最新資料顯示，全體創新板平均股價淨值比4.47倍，遠高於上市2.46倍及上櫃2.85倍，顯示證交所鬆綁創新板政策奏效，帶動成交量並有效拉抬估值。

證交所今年1月6日正式推出「創新板2.0」，取消合格投資人限制後，開始出現正向循環。首先，許多優質企業陸續主動接洽並表達申請意願，包括數家入選國發會國家新創品牌NEXT BIG指標新創企業，意味創新板滿足創新企業需求。新制上路後，無論交易制度或投資便利性，皆等同一般板，伴隨資訊透明度更加強化，將促使創新板成為新焦點。

其二是交易更趨活絡。隨著創新板2.0上路，外界在意的流動性不足、未能有效提升估值等疑慮均已消除，因而近兩個月來，不僅成交值已超越去年全年度四成，亦有公司因流動性已有明顯好轉。

影響所及，愛爾達－創（8487）經營階層公開表態將續留創新板，不急於改列。愛爾達－創受惠於近期運動賽事轉播，受到市場關注，上周單周成交量攀升，竟達去年11月十倍之多，可見拿掉合格投資人限制緊箍咒後，創新板公司可以有效反應企業經營表現。

此外近期亦有創新板公司LED廠錼創-創入列MSCI全球小型指數成分股，顯示創新板已進入國際投資人視野，將更進一步引入國際資金活水。

估值方面，據證交所最新整理數據顯示，市場給予創新板公司更高的股價淨值比，全體創新板平均4.47倍，高於上市2.46倍及上櫃2.85倍，在目前掛牌產業類別中，包含生技醫療、半導體、綠能環保、電子零組件及汽車工業等五類之平均股價淨值比，均優於上市櫃同產業，而數位雲端產業的上市及創新板同具有亮眼表現。

由此可見，創新板企業的市場評價已見提升，更彰顯在政策支持與市場機制改善下，投資人願意對高成長的創新公司給予更高估值。

綜合來看，創新板2.0推出後，不僅成功提升市場流動性，更在股價淨值比表現方面超越市場預期，展現強勁成長潛力。證交所將持續致力於吸引更多國內外優質企業加入，讓台灣資本市場在創新板與一般板雙引擎推進下，邁向國際競爭新高峰。

創新板 淨值比

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