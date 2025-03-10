就市論勢／AI PC、內需、運動 可布局
盤勢分析
目前美國對全球的關稅政策仍非常不明確，川普總統態度又隨時可能出現變化，加上4月初還要面對美國對各國的對等關稅，預期在川普關稅尚未底定的期間，台股盤勢容易陷入震盪。
現在台股資金傾向短線進出，有賺即跑以降低風險，個股波動變化較大，想要波段操作的難度極高；中長線資金則傾向持續觀望，個股追價意願很低。
儘管有些概念股題材出現追漲，但題材續漲的延續性不高，像是產業趨勢相當明確的AI伺服器、CPO、機器人等，重要標的股價也都出現修正。建議投資人面對台股順勢修正階段，仍須作中長線擇優布局，切勿追漲殺低，才不會受到盤勢大幅波動影響。
投資建議
選股策略上，可以考慮布局具產業成長前景的高股息標的，挑選條件包括：一、2025年公司營運持續成長；二、產業趨勢成長向上（例如AI PC、內需、運動以及汽車AM等），並儘量避開美國關稅受害或受影響較大的產業。
三、個股殖利率儘量挑選在5%以上，同時，操作這些質優高股息標的，個股不宜過度集中，作好相對分散，可以降低持股風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言