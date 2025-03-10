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就市論勢／AI PC、內需、運動 可布局

經濟日報／ 孫光政（新光臺灣高股息基金經理人）

盤勢分析

目前美國對全球的關稅政策仍非常不明確，川普總統態度又隨時可能出現變化，加上4月初還要面對美國對各國的對等關稅，預期在川普關稅尚未底定的期間，台股盤勢容易陷入震盪。

現在台股資金傾向短線進出，有賺即跑以降低風險，個股波動變化較大，想要波段操作的難度極高；中長線資金則傾向持續觀望，個股追價意願很低。

儘管有些概念股題材出現追漲，但題材續漲的延續性不高，像是產業趨勢相當明確的AI伺服器、CPO、機器人等，重要標的股價也都出現修正。建議投資人面對台股順勢修正階段，仍須作中長線擇優布局，切勿追漲殺低，才不會受到盤勢大幅波動影響。

投資建議

選股策略上，可以考慮布局具產業成長前景的高股息標的，挑選條件包括：一、2025年公司營運持續成長；二、產業趨勢成長向上（例如AI PC、內需、運動以及汽車AM等），並儘量避開美國關稅受害或受影響較大的產業。

三、個股殖利率儘量挑選在5%以上，同時，操作這些質優高股息標的，個股不宜過度集中，作好相對分散，可以降低持股風險。

個股 關稅 高股息

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