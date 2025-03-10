緯穎目標價 喊到3,100

摩根士丹利（大摩）證券於最新出具的報告中表示，目前一般和AI伺服器今年將會成長，且GB200的出貨已於第1季度開始，因此將緯穎（6669）列為首選名單，給予「優於大盤」的評等，目標價由3,065元調升至3,100元。

大摩指出，緯穎2月營收達465.17億元，月增24%，年增91.22%，比預期高出19%，公司將2月強勁的營收歸因於ASIC和一般伺服器的強勁需求，預測第1季度將季成長15%，達到約1,325億元，意味著3月營收將呈現月增趨勢。

大摩認為，緯穎兩大客戶Meta和Microsoft的營收，2024年分別成長58%和48%遠超預期，顯示緯穎在通用伺服器市場的增長優於市場整體，並獲得更多市占率。第三大客戶Amazon營收在2024年成長49%。

展望2025年，預計通用伺服器需求將成長5%，但受ASIC和GPU伺服器推動，AI伺服器的成長將超過50%，這將使緯穎AI相關營收占比達約46%，與管理層說法一致，即AI伺服器雖基期較低，但成長將超越一般伺服器。然而一般伺服器在總營收的占比仍將高於AI伺服器。

大摩表示，緯穎指出，不同客戶對關稅的應對計劃不同，但明確表示，如果生產仍在墨西哥進行，公司將不需承擔關稅影響。但鑑於該公司在美國缺乏生產能力，關稅是否對其需求預測產生重大變化，管理層抱持否定的態度，然而，為了未來提供客戶更多彈性，緯穎正在擴大其在美國的生產據點。