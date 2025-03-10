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紡織股財報出爐 新纖EPS 1.06元、聯發0.68元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

紡織股新纖（1409）、聯發（1459）、業旺（1475）10日公告去年財報，受惠產業復甦影響，營收、獲利普遍較去年谷底回升。

新纖公告去年財報，年營收461.49億元，年增16.6%，稅後純益17.05億元，年增123%，每股稅後純益1.06元，雖然自谷底回升，但仍未回到過去水準。董事會同時通過每股擬配息0.6元，配發率56%，以今日收盤價15.5元計算，股息殖利率3.9%。

聯發公告去年財報，年營收13.14億元，年增9.21%，稅後純益2.14億元，年增830%，每股稅後純益0.68元，為近三年表現最好的一年。公司董事會並決議不分派股利。

業旺公告去年財報，全年營收19.63億元，年增52.65%，稅後純益4.76億元，年增71%，惟因股本擴張，每股稅後純益7.22元，不如前一年表現。

營收 財報

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