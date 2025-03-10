台股人氣回流！2月定期定額金額衝高至185.68億元新高

台股2月人氣回流，定期定額投資金額飆增至185.68億元歷史新高，相較於元月暴增六成，單月新增金額催出70.18億元大量，主要受三股力道加持，分別是元月觀望長假的買盤歸隊、年終獎金行情、壓歲錢行情。

臺灣證券交易所10日公布集中市場2月相關數據，在投資人結構方面，受到散戶回流帶動，自然人成交值比重增加至51.76%，較元月的51.42%略增0.34個百分點，外資的成交值比重也同步增加36.1%，較元月34.69%，增加1.41個百分點。而2月有交易戶數也同步增加至365.84萬戶，較元月大增59.1萬戶。

隨著散戶自然人回溫，2月定期定額投資金額達185.68億元，較元月115.49億元大幅成長60.77%，影響所及，成交量周轉率也拉高至8.13%，較元月的5.38%明顯提升；ETF成交值占比則略降至7.33%。

儘管2月以來，投資人對於台股愈跌愈買，但美國總統川普的不確定性，讓投資難度大增，統一投顧董事長黎方國建議投資人選股三方向，可參考傳統股優於電子股、防禦股優於攻擊股、低基期及高殖利率股優於成長股。