快訊

台積電跌破千元該進場嗎？ 分析師這麼說

金賽綸家人不忍了 怒爆「金秀賢曾和她交往6年」

影／南投垃圾車失控墜10米橋下翻覆 車頭近全毀駕駛骨折送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

台股人氣回流！2月定期定額金額衝高至185.68億元新高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股2月人氣回流，定期定額投資金額飆增至185.68億元歷史新高，相較於元月暴增六成，單月新增金額催出70.18億元大量，主要受三股力道加持，分別是元月觀望長假的買盤歸隊、年終獎金行情、壓歲錢行情。

臺灣證券交易所10日公布集中市場2月相關數據，在投資人結構方面，受到散戶回流帶動，自然人成交值比重增加至51.76%，較元月的51.42%略增0.34個百分點，外資的成交值比重也同步增加36.1%，較元月34.69%，增加1.41個百分點。而2月有交易戶數也同步增加至365.84萬戶，較元月大增59.1萬戶。

隨著散戶自然人回溫，2月定期定額投資金額達185.68億元，較元月115.49億元大幅成長60.77%，影響所及，成交量周轉率也拉高至8.13%，較元月的5.38%明顯提升；ETF成交值占比則略降至7.33%。

儘管2月以來，投資人對於台股愈跌愈買，但美國總統川普的不確定性，讓投資難度大增，統一投顧董事長黎方國建議投資人選股三方向，可參考傳統股優於電子股、防禦股優於攻擊股、低基期及高殖利率股優於成長股。

台股

延伸閱讀

配息維持新高 00919居台股ETF人氣王

今年台股操作難？法人：布局遊戲股、低軌衛星概念股營運好前景

餐飲股前二月營收創同期新高 八方雲集2月營收年增二成最強

群益00919配息新高加持 躍登今日成交王

相關新聞

這個創新板太狠了！4.47倍股價淨值比竟超越上市櫃均值

創新板2.0上路以來，成交量能明顯擴大，連股價淨值比（P/B Ratio）也超越上市櫃公司均值。根據證交所最新整理數據顯...

證交所：外資上周大賣台積電6.78萬張 居外資賣超之冠

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1791.99億元，其中賣超台積電6.78萬張最多，買超最多的是中鋼的8.62...

台股下跌116點 三大法人賣超345億元

台股10日開低，早盤雖一度翻紅，可惜仍是不敵賣壓，權王台積電（2330）跌破千元，收在998元，影響大盤指數約56點，終...

外資賣超287億元 台積電遭連十賣、但竟買超中鋼3.59萬張

台股10日以22,459.15點收盤，下跌116.92點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超287.18億元，連十賣，統...

台股人氣回流！2月定期定額金額衝高至185.68億元新高

台股2月人氣回流，定期定額投資金額飆增至185.68億元歷史新高，相較於元月暴增六成，單月新增金額催出70.18億元大量...

2月營收超標 法人調高這檔散熱股目標價

奇鋐（3017）受惠組裝廠重啟對液冷零組件拉貨動能，帶動2月營收表現優於市場預期，加上GB200下半年出貨量將較上半年更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。