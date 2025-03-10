今年台股操作難？法人：布局遊戲股、低軌衛星概念股營運好前景

受川普關稅利空影響，加權指數近三個月下跌1.18%(截至2月底)，科技基金憑藉選股功力繳出好成績，據投信投顧公會統計至今(2025)年2月底資料，台股科技基金前十強近三個月平均報酬為3.97%超越大盤，且位居一、二名平均報酬皆逾6%。台股經過整理出現布局時點，尤其是科技股有業績支撐，長期表現可期。

美國關稅政策若底定後，影響市場變數可能暫緩，歷史經驗當股市拉回時，逢低進場、長期持有總有好成果，例如三年前俄烏開戰股市動盪，進場投資台股科技基金持有三年，平均報酬達36.07%(依據投信投顧公會統計至2025年2月底資料)，其中排名居首的基金績效更達98.94%。台中銀數位時代基金研究團隊指出，考量科技業今年獲利成長強，估提供電子股行情支撐。

投資選股上，台中銀（2812）數位時代基金研究團隊表示，看好遊戲產業、低軌衛星及機器人三大主題，操作策略上，估人形機器人產值在2030年之前複合年成長率皆達7成以上，故挑選和國際人形機器人領導廠商合作的台廠，若短期財報數字不優無法反映真實力，反倒可在財報公告時股價拉回時撿便宜。

此外，台廠遊戲股王有相當潛力，主因該遊戲幾乎都是自家製造，擁有IP授權的優勢可拓展版圖至海外。值得一提的是，台股指數在2023、2024連續兩年雙位數正報酬後，今年要複製往年表現難度增加，更適合利用主題式選股掌握台股行情。