2月集中市場有交易戶數回升至365萬戶 3個月新高
春節過後，台股恢復正常交易，證交所今天公布2月集中市場有交易戶數約365.84萬戶，比1月回升59.1萬戶，創下近3個月新高。
1月台股因農曆春節長假休市，台股有交易戶數306.73萬戶，掉到近14個月新低，不過2月迅速回升。
證交所今天公布的其他2月集中市場相關數據還包括成交量週轉率8.13%，比1月的5.38%提升2.75個百分點。2月當沖成交值占比36.21%，比起1月的36.91%略降；2月平均每日當沖戶數約11.36萬戶，比起1月的10.02萬戶增加1.34萬戶。
2月ETF成交值占比7.33%，比1月的7.65%略減；2月自然人成交值比51.76%，比1月的51.42%略增；外資成交值比重36.10%，也比1月的34.69%略增。
另外2月定期定額投資金額約185.68億元，比起1月的115.49億元，大幅增加70.19億元。
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